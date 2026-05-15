Cómo estará el tiempo este viernes en Neuquén: cuál será la temperatura mínima

El otoño sigue mostrando jornadas típicas en la provincia de Neuquén. Para este viernes 15 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica tiempo mayormente estable, con mínimas bajas durante el amanecer y máximas agradables por la tarde. En sectores cordilleranos persistirá el aire frío, mientras que en el Alto Valle las condiciones serán más templadas hacia la tarde. No se esperan precipitaciones significativas de cara al fin de semana.

Neuquén capital: mañana fría y tarde templada

En la capital neuquina se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 18 grados. Durante la mañana se sentirá el frío típico de otoño, aunque hacia la tarde el ambiente será más agradable. El viento soplará leve a moderado desde el sector sudoeste y no hay probabilidades de lluvias.

Zapala: nubosidad variable y ambiente fresco

Para Zapala, el viernes llegará con temperaturas frescas desde temprano y nubosidad variable durante gran parte del día. La mínima rondará los 4 grados y la máxima alcanzaría los 14 o 15 grados. El viento será leve y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin fenómenos relevantes previstos.

Chos Malal: tiempo estable en el Norte neuquino

En el norte de la provincia, Chos Malal tendrá una jornada tranquila, con cielo algo nublado y temperaturas agradables durante la tarde. La máxima podría ubicarse cerca de los 17 grados, mientras que la mínima será baja durante el amanecer. El viento se mantendrá leve y no se esperan lluvias para este viernes.

San Martín de los Andes: frío matinal y tarde agradable

Esta localidad cordillerana tendrá un viernes frío durante las primeras horas del día, con temperaturas cercanas a los 2 grados. Por la tarde, la máxima alcanzaría entre 13 y 14 grados con un cielo parcialmente nublado. El viento será leve y las condiciones se mantendrán estables, sin nevadas previstas para la ciudad.

Villa La Angostura: aire frío y nubosidad en la Cordillera

En su 94° aniversario, Villa La Angostura continuará con un ambiente frío típico de mayo. La mínima podría descender por debajo de cero durante la madrugada, mientras que la máxima rondará los 10 a 12 grados. Habrá nubosidad variable y viento leve en una jornada sin precipitaciones importantes.