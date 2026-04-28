Cada otoño, la costa de la Península Valdés en Chubut se convierte en el escenario de uno de los comportamientos más impresionantes del reino animal marino: el varamiento intencional de orcas. Este fenómeno, exclusivo de esta región patagónica, puede observarse principalmente entre marzo y mayo, y también en septiembre y octubre, coincidiendo con la presencia de colonias de lobos y elefantes marinos.

Las orcas desarrollan una técnica de caza extraordinaria que consiste en impulsarse con un potente coletazo para lanzarse deliberadamente fuera del agua en marea alta y capturar crías de lobos o elefantes marinos cerca de la orilla. Esta maniobra, documentada por primera vez en 1974, es considerada una de las conductas más complejas y espectaculares de la vida marina.

Este comportamiento no es instintivo, sino que se transmite culturalmente, pasando de generación en generación dentro de grupos familiares organizados bajo un sistema matriarcal. Los ejemplares jóvenes observan a los adultos durante años antes de dominar la técnica del varamiento intencional.

Dónde y cuándo poder observar este atractivo

Los principales puntos para observar este fenómeno son Punta Norte y Caleta Valdés, ubicados a alrededor de 80 kilómetros de Puerto Pirámides, dentro de un área protegida que forma parte del atractivo turístico de Puerto Madryn. Allí, los visitantes pueden acceder a miradores públicos con senderos, sanitarios y servicios básicos para disfrutar de la experiencia.

Gracias al trabajo de investigadores, es posible identificar a cada orca mediante foto-identificación, reconociéndolas por las marcas y formas de sus aletas dorsales. Este seguimiento científico contribuye al estudio de su comportamiento y a la conservación de la especie dentro del área protegida.

La organización Península Valdés Orca Research (PVOR) ofrece en su sitio web un catálogo de identificación de orcas, una herramienta clave para quienes desean reconocer a los individuos que habitan la región.

Las mareas juegan un papel fundamental en la caza: las orcas necesitan una profundidad suficiente para impulsarse y alcanzar la costa, por lo que los ataques suelen ocurrir en una ventana temporal que abarca desde dos horas antes hasta dos horas después de la marea alta. Además, las condiciones climáticas, como los vientos intensos del sector norte que generan oleaje, pueden dificultar la caza, ya que las orcas localizan a sus presas a partir de los sonidos que emiten las crías al desplazarse en la rompiente.

Varamiento intencional de orcas en Península Valdés: un fenómeno natural único

Además del otoño, en primavera las orcas vuelven a ser protagonistas. Entre octubre y noviembre es posible observarlas alimentándose de elefantes marinos juveniles en Caleta Valdés, otro punto emblemático para el seguimiento de estos animales desde la costa.