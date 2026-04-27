El Gobierno de la Provincia de Neuquén dio a conocer, este lunes, la fecha en que depositará los haberes de los trabajadores de la administración pública, en las cuentas que tienen en el BPN.

Con los sueldos de abril, llegará el primer aumento de la pauta salarial de 2026 que la administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa cerró -en diciembre último- con los gremios que representan a los trabajadores del Estado; es decir,

El aumento que conjuga el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de provincia y del INDEC (nacional) será, en este caso, del 9,13 por ciento.

La fecha en la que depositarán los sueldos de todos los trabajadores del Estado provincial neuquino (docentes, ministerios, entes públicos, etc.) es este jueves 30 de abril. Y ese mismo día también cobrarán los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Desde que asumió, Figueroa no sólo dispuso que los trabajadores y jubilados cobren el mismo día, sino además que los depósitos se realicen antes de que finalice el mes. Desde el gobierno subrayaron que esto es posible gracias al modelo de transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado; que, al mismo tiempo, permite no sólo achicar la deuda pública heredada en dólares, sino también invertir en infraestructura y en el fortalecimiento de las áreas esenciales de Salud, Educación y Seguridad.

Los próximos aumentos llegarán en julio y octubre de 2026, y enero de 2027.