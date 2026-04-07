A partir de este martes 7 de abril Neuquén cuenta con nuevas cuadras de estacionamiento medido, con el objetivo de descomprimir la alta demanda en la zona céntrica, ampliando así los sectores pagos.

La empresa concesionaria SAEM anunció que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 15.021, comenzará a regir el sistema de estacionamiento medido en nuevos sectores que, hasta hoy, estaban exceptuados del cobro.

Según explicaron desde la compañía, el objetivo principal es mejorar la rotación de los vehículos y optimizar el uso del espacio público en las zonas que rodean a los bancos y los principales ejes comerciales de la ciudad.

El sistema operará bajo el horario habitual de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas. Las calles que se incorporan al pago son:

Zona Bancaria:

Rivadavia: entre Avenida Argentina y Buenos Aires.

Juan B. Justo: entre Avenida Argentina y Almirante Brown.

Carlos H. Rodríguez: entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen.

Avenida Argentina:

Tramo entre San Martín y Belgrano.

Tramo entre Independencia y Alderete.

Desde SAEM destacaron que esta ampliación permitirá que quienes necesiten realizar trámites breves o compras tengan mayor disponibilidad de lugares, evitando que los vehículos permanezcan estacionados durante toda la jornada en zonas transitadas.