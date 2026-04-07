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Martes 07 de Abril, Neuquén, Argentina
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Cambios en el SAEM

Desde este martes rige el estacionamiento medido en más cuadras del centro neuquino: lo que hay que saber

El objetivo es que el estacionamiento sea dinámico en la zona, para quienes van a realizar trámites, y que no haya autos estacionados todo el día.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 07 de abril de 2026 a las 15:10
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A partir de este martes 7 de abril Neuquén cuenta con nuevas cuadras de estacionamiento medido, con el objetivo de descomprimir la alta demanda en la zona céntrica, ampliando así los sectores pagos.

La empresa concesionaria SAEM anunció que, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 15.021, comenzará a regir el sistema de estacionamiento medido en nuevos sectores que, hasta hoy, estaban exceptuados del cobro.

Según explicaron desde la compañía, el objetivo principal es mejorar la rotación de los vehículos y optimizar el uso del espacio público en las zonas que rodean a los bancos y los principales ejes comerciales de la ciudad.

El sistema operará bajo el horario habitual de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas. Las calles que se incorporan al pago son:

Zona Bancaria:

  • Rivadavia: entre Avenida Argentina y Buenos Aires.

  • Juan B. Justo: entre Avenida Argentina y Almirante Brown.

  • Carlos H. Rodríguez: entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen.

Avenida Argentina:

  • Tramo entre San Martín y Belgrano.

  • Tramo entre Independencia y Alderete.

Desde SAEM destacaron que esta ampliación permitirá que quienes necesiten realizar trámites breves o compras tengan mayor disponibilidad de lugares, evitando que los vehículos permanezcan estacionados durante toda la jornada en zonas transitadas.

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