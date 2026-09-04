Una obra que entra en su etapa final

Los ministros Juan Luis Ousset y Tanya Bertoldi recorrieron este jueves la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11, que atraviesa los últimos detalles y tiene prevista su finalización durante septiembre.

El nuevo espacio se incorporará al sector de máxima seguridad de la unidad y se sumará al pabellón de similares características inaugurado en diciembre del año pasado.

La obra representa una inversión de más de $8.100 millones y agrega 2.738 metros cuadrados de infraestructura penitenciaria.

Ousset y Bertoldi recorrieron los últimos trabajos de la nueva U11.

“Esta obra de enorme magnitud la está desarrollando la provincia con recursos propios y con un esfuerzo muy grande”, señaló Ousset.

El ministro Jefe de Gabinete también destacó que se trata de una obra compleja y sostuvo que desde el Gobierno provincial se están orientando recursos hacia distintas áreas, entre ellas la infraestructura destinada al resguardo de la seguridad.

El nuevo pabellón suma 2.738 metros cuadrados de infraestructura.

26 celdas y un nuevo esquema de seguridad

El pabellón tendrá capacidad para 26 detenidos, distribuidos en 26 celdas con sanitarios, e incorporará espacios especialmente diseñados para el funcionamiento del establecimiento.

El edificio contará con celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y un patio de 320 metros cuadrados.

También tendrá sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

La infraestructura se integrará al funcionamiento general de la U11 mediante la extensión del anillo de circulación, que permitirá el desplazamiento de vehículos destinados al traslado de detenidos, visitas y servicios.

La tercera etapa contempla 6.700 metros cuadrados para mediana seguridad.

La planificación continúa con 6.700 metros cuadrados

Bertoldi explicó que el nuevo pabellón forma parte de una planificación más amplia desarrollada desde el Ministerio de Infraestructura junto con el Ministerio de Seguridad.

“Esta segunda etapa tiene más de 2.500 metros cuadrados y es un segundo pabellón de máxima seguridad”, afirmó la ministra.

La planificación no termina con esta obra. En simultáneo avanza una tercera etapa de 6.700 metros cuadrados destinada a mediana seguridad.

Además, el esquema contempla la construcción de módulos de máxima y mediana seguridad para las cárceles de Zapala y Cutral Co, ampliando el alcance de las inversiones en infraestructura penitenciaria dentro de la provincia.

“Hay una fuerte inversión de la provincia en el desarrollo de estas obras”, destacó Bertoldi.

La obra prevé dos murallas paralelas y cercos perimetrales de cinco metros.

Murallas y cercos para reforzar el predio

El nuevo sector quedará protegido por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, que se sumarán a la ampliación de las murallas y los cercos perimetrales existentes.

La obra permitirá incorporar un nuevo espacio de máxima seguridad con sectores de alojamiento, vigilancia, visitas, circulación y servicios integrados al funcionamiento de la U11.

Con esta segunda etapa próxima a finalizar y una tercera ya en desarrollo, la provincia avanza sobre una planificación que apunta a ampliar y mejorar la infraestructura disponible para el sistema penitenciario neuquino.