El gobernador Rolando Figueroa recorrió este miércoles la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), una infraestructura que ya registra un avance cercano al 80% y que se incorporará al sector de máxima seguridad del principal establecimiento penitenciario de la provincia.

Durante la visita, el mandatario remarcó que el proyecto forma parte de un plan integral para fortalecer el sistema penitenciario y mejorar las condiciones de seguridad en Neuquén. "Estamos avanzando firmemente en la construcción de todas las unidades que se necesitan, pero fundamentalmente también estamos reforzando la seguridad en la calle", afirmó.

El gobernador, junto a los ministros Tanya Bertoldi y Matías Nicolini, supervisó el avance de una de las principales obras de infraestructura penitenciaria de la provincia.

Figueroa destacó además que las obras reflejan una política de inversión sostenida en áreas consideradas prioritarias para el Estado provincial. En ese sentido, sostuvo que mientras en otras jurisdicciones hay proyectos paralizados, Neuquén continúa ejecutando infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento de la provincia.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que esta ampliación corresponde a la segunda etapa de intervención sobre la U11, con una superficie superior a los 2.700 metros cuadrados. Recordó que el primer pabellón fue inaugurado en diciembre de 2025 y adelantó que próximamente comenzará una tercera etapa de obras.

La nueva infraestructura demandará una inversión superior a los 8.100 millones de pesos y reforzará la capacidad operativa y de seguridad de la Unidad de Detención N°11.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, señaló que la ampliación se desarrolla en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria y busca reducir el déficit de infraestructura con el que se encontró la actual gestión. "El plan de obras en materia de seguridad es muy importante y avanza a gran ritmo", aseguró.

Cómo será el nuevo pabellón

La inversión supera los 8.100 millones de pesos y permitirá incorporar 2.738 metros cuadrados de nueva infraestructura. El edificio contará con capacidad para alojar a 26 detenidos en celdas individuales con sanitarios, además de una celda de aislamiento.

La ampliación incorporará 2.738 metros cuadrados y permitirá sumar 26 nuevas plazas en el principal establecimiento penitenciario de Neuquén.

El proyecto también incluye un salón de día con cocina, un sector de vigilancia permanente, sala de monitoreo, espacios para visitas con acceso independiente, un patio de 320 metros cuadrados, salas técnicas y de máquinas, además de equipos de ventilación y extracción de aire. La obra contempla además la ampliación del anillo de circulación interno para el ingreso de móviles de traslado, servicios y visitas, junto con el refuerzo del sistema de seguridad mediante dos murallas paralelas y cercos perimetrales de cinco metros de altura.