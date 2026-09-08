Este sábado vuelve a abrir el Mercado Concentrador de Neuquén para que las familias aprovechen los mejores precios

Ante el aumento de algunos productos de la canasta básica y una merma del poder adquisitivo, cientos de familias recurren al Mercado Concentrador de Neuquén para abastecer de bienes de primera necesidad. Atento a la realidad de muchas familias neuquinas, el predio volvió a abrir los primeros sábados de cada mes de 9 a 13, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos esenciales a precios más accesibles.

Una alternativa para comprar más y gastar menos

La experiencia de apertura durante los sábados tuvo una respuesta positiva por parte de los vecinos de Neuquén y de localidades cercanas. Durante la jornada, numerosas familias se acercaron para recorrer los distintos puestos, comparar precios y realizar compras con mayor tranquilidad que durante los días hábiles.

La posibilidad de asistir durante el fin de semana permite que muchas personas que trabajan de lunes a viernes puedan acceder a una amplia oferta de productos en un solo lugar. Además, muchos compradores aprovecharon para adquirir mercadería en cantidad, organizar las compras del mes y almacenar alimentos para los días siguientes.

Entre los productos disponibles se encuentran frutas y verduras, carnes, pastas, embutidos, fiambres, huevos, bebidas, artículos de almacén, especias, frutos secos y descartables, entre otros rubros.

Buena respuesta de los vecinos

El presidente del Mercado Concentrador del Neuquén, Diego Molina, destacó la recepción que tuvo la iniciativa. “Lo del sábado fue un buen comienzo. Hubo una buena cantidad de gente: muchos eran particulares, pero también se acercaron clientes habituales. Recorrieron el Mercado y, en muchos casos, había personas que no lo conocían, así que fue una buena experiencia”, señaló.

Además, remarcó que continuarán evaluando el funcionamiento de la propuesta durante las próximas aperturas para seguir mejorando la experiencia de compra.

“Estamos contentos con el resultado, pero vamos a seguir reuniendo información durante este próximo sábado y los sábados de octubre. Siempre hay cosas para mejorar, pero estamos satisfechos con la iniciativa”, agregó.

Cuándo volverá a abrir el Mercado Concentrador

La apertura especial continuará este sábado 12 de septiembre de 9 a 13 y se extenderá también durante los dos primeros sábados de octubre.

La propuesta está destinada tanto a comerciantes como a particulares y apunta a consolidarse como una opción para quienes buscan abastecerse con mejores precios en un contexto económico desafiante.

Desde la administración del Mercado también promueven las compras comunitarias, una modalidad que permite organizarse entre familiares, amigos o compañeros de trabajo para adquirir productos por bulto, caja o paquete cerrado y acceder a valores más convenientes.

Más oferta y productos regionales para las próximas jornadas

Las autoridades del Mercado trabajan para ampliar la cantidad de puestos abiertos durante las jornadas de sábado e incorporar nuevos productores.

En ese sentido, Molina adelantó que buscan sumar una mayor oferta de verduras frescas y también productos emblemáticos de la provincia, como chivitos criollos del norte neuquino y truchas provenientes de Alicurá.

La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el vínculo entre productores, comerciantes y consumidores, generando más oportunidades de acceso a alimentos de calidad para las familias de Neuquén y la región.

Con una economía doméstica cada vez más ajustada, el Mercado Concentrador se consolida como una herramienta para aliviar el bolsillo de los vecinos y garantizar el acceso a productos esenciales sin resignar variedad ni calidad