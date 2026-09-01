El Mercado Concentrador abre los sábados y suma una nueva opción para comprar más barato

Hacer las compras del fin de semana y conseguir frutas, verduras, carnes y otros alimentos a precios mayoristas será posible durante septiembre y octubre en el Mercado Concentrador del Neuquén. El establecimiento abrirá sus puertas los dos primeros sábados de cada mes, de 9 a 13, para facilitar el acceso de los vecinos y ampliar las posibilidades de compra.

La propuesta apunta especialmente a quienes durante la semana no pueden acercarse por sus horarios laborales y otras actividades. La apertura de los sábados responde, además, a un pedido que los clientes particulares venían realizando desde hace tiempo.

En septiembre, el Mercado funcionará los sábados 5 y 12, mientras que en octubre abrirá los días 3 y 10, siempre en el horario de 9 a 13.

La medida permitirá que más vecinos puedan acceder a productos frescos y precios mayoristas durante el fin de semana.

La posibilidad de concurrir durante el fin de semana permitirá a los vecinos realizar la compra semanal o abastecerse de distintos productos aprovechando los precios competitivos que caracterizan al Mercado Concentrador.

La oferta incluye una amplia variedad de alimentos. Hay frutas y verduras frescas y de estación, carnes, pollo, pastas, lácteos, fiambres y bebidas, además de productos envasados, frutos secos, especias y agroinsumos, entre otras opciones.

Uno de los principales atractivos es el acceso a productos frescos y de estación a precios mayoristas. Dependiendo del producto y de la modalidad de compra, el ahorro puede alcanzar hasta un 50% en comparación con supermercados y otros comercios.

La incorporación de los sábados busca, de esta manera, acercar las ventajas del Mercado a un público más amplio y facilitar que más familias puedan aprovechar su oferta durante el fin de semana.

Para los operadores y productores que trabajan en el predio, la medida también abre una nueva oportunidad comercial, al permitirles mostrar y ofrecer sus productos a una mayor cantidad de consumidores.