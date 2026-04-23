Un sábado distinto, con protagonistas de cuatro patas

La ciudad de Neuquén suma este fin de semana una propuesta que combina paseo, servicios gratuitos y la posibilidad de cambiar una historia. La Feria Animalada se realizará el sábado 25 desde las 16.30 en el Hotel Hilton Neuquén, con entrada libre y actividades para toda la familia.

Habrá más de 50 animales listos para adopción:

5 perros adultos

20 cachorros

25 gatitos

Todos fueron rescatados, atendidos por veterinarios y se entregan vacunados y desparasitados, con seguimiento posterior y alimento para el primer mes.

Adoptar, cuidar y empezar de nuevo

Cada uno de los animales que estará en la feria pasó por un proceso de recuperación. Ahora esperan una familia que pueda hacerse cargo de su cuidado diario.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Relaciones Institucionales, explicó que se trata de "un evento público-privado que contará con una feria de adopción de perros y de gatos, de perros adultos también y emprendedores de la temática”.

La adopción implica un compromiso, pero también abre una puerta concreta para quienes buscan sumar un compañero a su casa.

Servicios gratuitos para quienes ya tienen mascota

La jornada también está pensada para quienes ya conviven con animales. Habrá vacunación y desparasitación sin costo, con el objetivo de facilitar el acceso a controles básicos y mejorar la salud en los hogares.

“Es una actividad de fin de semana, una más de las tantas que tiene la ciudad de Neuquén, reforzando este concepto de que tenemos que cuidar a nuestros animales”, dijo De Giovanetti sobre la importancia de estas acciones.

Feria, sorteos y un plan para quedarse

Además de las adopciones, el predio contará con emprendedores que ofrecerán productos para mascotas y empresas que acompañarán con sorteos y premios.

El evento se presenta como una salida completa: recorrer, informarse, acceder a servicios y, para muchos, tomar una decisión que cambia la rutina diaria.

Una oportunidad que se repite, pero no es igual

Cada edición de la Feria Animalada reúne historias distintas. Algunas empiezan ese mismo día, cuando alguien decide llevarse un animal a su casa. Otras continúan con controles, cuidados y seguimiento.

“Tenemos animales que muchas veces se rescatan del maltrato. Cuando están en condiciones y el equipo veterinario nos da el ok, organizamos estos eventos para que puedan tener una familia”, señaló la funcionaria.

Este sábado, en un mismo lugar, habrá decenas de esas historias esperando empezar de nuevo.