La Municipalidad de Neuquén puso en vigencia las nuevas reglas que regulan el funcionamiento de las ferias itinerantes y los showrooms que se desarrollan en espacios privados de la ciudad.

La medida busca ordenar este tipo de actividades comerciales y establecer condiciones diferentes para los emprendimientos locales y para los eventos que llegan desde otras ciudades o provincias.

La actualización de la normativa fue sancionada por el Concejo Deliberante y posteriormente promulgada por el intendente Mariano Gaido.

Cuánto deberán pagar las ferias itinerantes

Uno de los principales cambios está relacionado con las tasas que deberán abonar los organizadores de estos eventos.

Para las ferias de hasta 20 puestos se estableció un canon de 10 millones de pesos por día. En los eventos de hasta 40 puestos, la tasa asciende a 50 millones de pesos diarios, mientras que para las ferias de hasta 60 puestos se fijó un canon de 100 millones de pesos por día.

Además, cada puesto deberá abonar una tasa de aproximadamente 50 mil pesos. En caso de que una feria supere los 60 puestos, se cobrará un millón de pesos adicionales por cada gazebo extra.

Beneficios para los emprendedores neuquinos

La normativa contempla un tratamiento diferencial para quienes desarrollan sus actividades comerciales en la ciudad. Los organizadores que sean de Neuquén capital pagarán solamente el 10% del canon establecido, lo que representa un descuento del 90%.

La medida fue impulsada con el objetivo de proteger a los comercios y emprendedores que trabajan durante todo el año en la ciudad y evitar que las ferias itinerantes provenientes de otras provincias compitan en condiciones diferentes con los negocios locales.

Desde el municipio y el Concejo Deliberante plantearon que la intención es establecer reglas para los denominados “tours de compras” o ferias que recorren distintas ciudades y se instalan temporalmente en espacios privados.

Qué pasa con los vendedores ambulantes

La nueva normativa también actualizó aspectos vinculados con la venta ambulante, aunque desde el oficialismo aclararon que no se modificaron los criterios centrales que ya estaban vigentes para esta actividad.

Los vendedores autorizados que comercialicen productos industrializados no pueden instalarse a menos de 500 metros de un comercio que venda productos similares. Además, la venta de productos frescos en la vía pública continúa prohibida, con la excepción de determinados carros de alimentos, como los de panchos y churros, que deben contar con los controles bromatológicos correspondientes.