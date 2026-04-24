El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles el acto por el 38º aniversario de Los Guañacos, donde subrayó la ejecución de obras de infraestructura en la localidad y en la región del Alto Neuquén, enmarcadas dentro de un plan estratégico de desarrollo provincial.

“Administramos el Estado de otra manera”, sostuvo Figueroa, al tiempo que criticó gestiones anteriores, señalando que en el pasado se celebraban “canchitas de fútbol en pueblos donde no había gas, electricidad ni cuestiones sanitarias resueltas”. Según explicó, el plan de obras públicas actual es posible gracias al ordenamiento de las cuentas del Estado y a la reasignación de recursos que, aseguró, ahora generan un impacto visible en las comunidades.

El gobernador destacó avances concretos en la red de gas del norte neuquino, recordando que el tramo que abastece a Los Guañacos fue inaugurado en junio de 2025 y que este martes se habilitó la obra en Villa del Nahueve. “Para mí era muy importante eliminar todas esas injusticias y llevar gas a distintos lugares”, afirmó.

Figueroa: “Para mí era muy importante eliminar todas esas injusticias”.

En materia educativa, durante la jornada se firmó un acta acuerdo con la presidenta de la comisión de fomento, Alejandra Vázquez, para formalizar el inicio de la obra del playón deportivo de la escuela primaria 262. Figueroa remarcó que la inversión en educación es la más relevante, porque permite mejorar la movilidad social y el desarrollo de las localidades.

Figueroa en el aniversario de Guañaco.

Vázquez señaló que las obras “no son un milagro ni una casualidad”, sino resultado de decisiones políticas que priorizan a las personas y familias por sobre ventajas particulares. Entre los proyectos en marcha, destacó la construcción del gimnasio de 1.150 metros cuadrados, que ya alcanza un 50% de avance y se espera inaugurar a fines de este año.

Anunció la construcción de un playón deportivo que se construirá en la escuela primaria 262.

El acto contó con la presencia de la comunidad de Los Guañacos y de funcionarios provinciales, entre ellos los ministros Juan Luis “Pepé” Ousset (Jefatura de Gabinete) y Tanya Bertoldi (Infraestructura), así como el secretario del Interior, Gustavo Coatz.