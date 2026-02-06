El Salón de Actividades Físicas (SAF) de Los Guañacos comenzó a materializarse con el montaje de sus primeras estructuras, marcando un hito para la localidad. Será el primer espacio comunitario y deportivo en los 37 años de historia de la comisión de fomento, con una superficie total de 1155 metros cuadrados.

La iniciativa forma parte de las obras priorizadas en el marco del pacto de gobernanza provincial, y responde a una demanda histórica de los habitantes para contar con un espacio destinado a actividades físicas, recreativas y culturales. La obra fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa y comenzó en noviembre de 2025, con una inversión superior a 3.700 millones de pesos, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

El edificio se emplaza sobre un predio de 16.134 m² ubicado al este de la localidad, cedido por la Provincia a la comisión de fomento. La mitad del terreno ya se utilizaba como cancha de fútbol y espacio para eventos, lo que favorece su integración como nodo deportivo y social. El proyecto contempla además una futura cancha de fútbol 11 reglamentaria.

Desde el punto de vista técnico, la obra contempla un diseño adaptado a las condiciones climáticas de la región, considerando vientos, nevadas y escurrimientos por deshielo. La arquitectura del edificio ofrece soluciones para enfrentar estos desafíos y optimizar el uso del espacio colectivo y cubierto durante todo el año.

En la planta baja se construyen un hall, campo de juego, salón, cocina, sanitarios (para varones, mujeres y personas con discapacidad), escalera y sala de máquinas. En la planta alta, se proyecta otro salón, circulación y escalera; y un entrepiso con una segunda sala de máquinas. También se prevén accesos exteriores, estacionamiento, arbolado y una estación saludable.