El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dejó en claro cuál será la posición de la provincia ante una eventual reforma del Pacto Fiscal que habilite un IVA diferenciado por distrito. El mandatario aseguró que, si ese esquema se implementa, Neuquén aplicará una alícuota más baja.

“Si se establece un IVA diferencial para poder cobrarlo las provincias, Neuquén va a tener un IVA más barato”, afirmó.

Un planteo que mira a lo que viene

El debate sobre cambios en el sistema impositivo nacional vuelve a instalarse en la agenda. En ese escenario, Figueroa planteó que la provincia está dispuesta a asumir el desafío de competir con una estructura tributaria más liviana.

“Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica”, sostuvo.

El gobernador también expresó su expectativa de que el Congreso avance con la iniciativa impulsada desde Nación.

“Esperamos que el Congreso de la Nación tome este proyecto que se está gestando desde Nación para poder bajar también los impuestos y que cada una de las provincias tome el desafío de ver cuántos impuestos vamos a cobrar”, indicó.

Medidas que ya están en marcha

El posicionamiento no aparece aislado. Según explicó el propio mandatario, la provincia ya viene aplicando decisiones en esa línea.

En el sector turístico, por ejemplo, destacó que en el Alto Neuquén y la región del Limay los establecimientos gastronómicos y hoteleros no pagan Ingresos Brutos. A eso se suma la eliminación del tributo en la producción primaria.

“Estamos de pie y dispuestos a asumir ese desafío”, aseguró.

Cómo impacta en la economía local

El esquema que plantea el gobierno provincial apunta a reducir la presión impositiva para incentivar la actividad. Figueroa detalló que el 95% de los contribuyentes paga menos del 2,5% de Ingresos Brutos.

Además, remarcó una diferencia clave con otras jurisdicciones: el sistema de retenciones.

“Neuquén es la provincia que menos retiene en la República Argentina”, señaló, y explicó que el mecanismo local evita acumulaciones prolongadas que afectan a los contribuyentes.

Un escenario que abre expectativas

La posibilidad de un IVA diferencial por provincias todavía está en discusión, pero Neuquén ya fijó su postura. Con medidas en marcha y una estrategia orientada a bajar la carga tributaria, el gobierno provincial busca posicionarse ante un eventual cambio de reglas que podría modificar el mapa impositivo del país.