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NEUQUÉN AL FRENTE

El nuevo ranking de gobernadores es liderado por Rolando Figueroa

La última encuesta de CB consultora de opinión pública muestra al gobernador neuquino liderando por primera vez, con la mejor imagen positiva.

Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 09:40
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El gobernador Rolando Figueroa, de Neuquén, encabezó la muestra estadística que mide la imagen de los mandatarios provinciales del país, con 56,1 por ciento de imagen positiva, relegando al segundo lugar a Claudio Poggi, de San Luis, y al tercero a Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La encuesta, de la consultora CB, se hizo con la muestra de entre 882 y 1.175 casos en cada provincia. Reitera lo que había mostrado en encuestas anteriores: los gobernadores aventajan, en sus distritos, a las principales figuras de la política nacional, incluso a los renombrados, como el presidente Javier Milei, o quien se perfila como competidor presidencial desde el peronismo, Axel Kicillof.

Kicillof está en el otro extremo, entre los niveles más bajos de la medición; también en esa situación aparece el rionegrino Alberto Weretilneck, con 41,8 por ciento de imagen positiva.

La novedad, aunque relativa, pues difícilmente pueda extrapolarse a posibles resultados electorales, marca el fuerte respaldo que actualmente tiene la gestión de Figueroa, un hecho que es debatido en las redes digitales con una inusual virulencia, y con escaso nivel de seriedad.

En los últimos días, Figueroa y Neuquén han sido noticia a través de la certeza de inversiones petroleras que llegarán a la provincia para incrementar la producción de Vaca Muerta, en medio de una coyuntura donde se pondrán en oferta nuevas áreas de la zona productiva.

 

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