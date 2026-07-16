Figueroa reunió a su tropa política: repaso del primer semestre y proyección hacia la segunda mitad del 2026

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo un encuentro este jueves por la mañana con gran parte de su Gabinete. En la reunión se analizó el balance de cada área del Ejecutivo en el primer semestre del año y también se trazaron los principales lineamientos de cara a la segunda mitad del 2026.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó acerca del encuentro: “Nos reunimos junto a todo el Gabinete provincial para realizar una evaluación de las acciones llevadas adelante durante esta primera mitad del año y proyectar el trabajo para el segundo semestre”.

Y agregó: “Seguimos profundizando los cambios iniciados desde el comienzo de la gestión, con una hoja de ruta clara que se refleja de manera equilibrada en cada una de las regiones de la provincia. Las obras y acciones ya se ven en todo Neuquén, pero vamos a redoblar los esfuerzos para que el Estado esté cada vez más cerca de cada neuquino, acompañando, resolviendo problemas y generando más oportunidades para todos”.

Participaron el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la ministra de Juventud, Cultura y Deporte, Josefina Codermatz; el ministro de Salud, Martín Regueiro; el ministro de Energía, Gustavo Medele; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.



