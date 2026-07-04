Rolando Figueroa recorrió obras y anunció inversiones en la región Lagos del Sur: energía, gas y rutas para el desarrollo

El gobernador Rolando Figueroa desarrolló una intensa agenda de actividades en la región de Los Lagos del Sur, una de las zonas estratégicas de Neuquén por su potencial turístico, productivo y de integración con Chile. Durante varios días, el mandatario inauguró obras, recorrió proyectos en ejecución, mantuvo reuniones con intendentes y presentó un informe de gestión en el que expuso los principales ejes del plan de inversiones que impulsa la Provincia.

Seguimiento de obras y contacto con los vecinos

La recorrida de Figueroa incluyó actividades en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y el Paso Internacional Mamuil Malal, con anuncios vinculados a servicios esenciales, infraestructura y conectividad, aspectos considerados prioritarios para el desarrollo equilibrado del interior neuquino.

Figueroa destacó que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió incrementar las inversiones en obras consideradas estratégicas para distintas localidades. "Invertimos en rutas, en hospitales, en escuelas, en comisarías, para llegar con obras e infraestructura que siempre faltaron. Entonces, eso para nosotros es la prioridad", afirmó.

Nueva conexión eléctrica para fortalecer el paso internacional Mamuil Malal

Uno de los anuncios más relevantes fue la inauguración de la nueva vinculación eléctrica del paso internacional Mamuil Malal, una obra ejecutada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

La intervención demandó una inversión cercana a los 400 millones de pesos y busca garantizar un suministro eléctrico más confiable para uno de los principales cruces fronterizos de la provincia. La mejora beneficia directamente a los organismos nacionales y provinciales que operan en el lugar y fortalece la infraestructura necesaria para el tránsito turístico y comercial entre Argentina y Chile.

La obra fue financiada íntegramente por el Gobierno provincial e incluyó materiales, equipamiento, maquinaria y mano de obra especializada.

El mandatario provincial durante una recorrida junto a los vecinos - Foto: Neuquén Informa

Más de 450 familias accedieron a servicios eléctricos en Junín de los Andes

La agenda continuó en Junín de los Andes con la habilitación del servicio de energía eléctrica y alumbrado público para la Urbanización 461 Lotes.

La obra alcanza a más de 450 familias y representó una inversión superior a los 530 millones de pesos. El financiamiento fue compartido entre la Provincia y el municipio local.

Mientras el EPEN aportó materiales y personal técnico especializado, la comuna participó mediante la ejecución de parte de la mano de obra y la provisión de hormigón elaborado. La infraestructura permitirá mejorar las condiciones de vida de cientos de vecinos y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Rutas, conectividad y el plan de mil obras para Neuquén

En San Martín de los Andes, Figueroa presentó un informe de gestión ante los intendentes de la Región de Los Lagos del Sur, donde repasó las inversiones provinciales en salud, educación, conectividad e infraestructura.

Durante el encuentro ratificó el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo con equidad territorial hacia 2030 y destacó el avance del denominado plan de mil obras.

Entre los proyectos más relevantes mencionó los casi mil kilómetros de rutas que actualmente se encuentran en ejecución en diferentes puntos de Neuquén, una iniciativa que busca mejorar la conectividad entre localidades, fortalecer la producción regional y potenciar el turismo.

Educación: supervisión de obras en escuelas de San Martín de los Andes

La agenda también incluyó una recorrida por establecimientos educativos de San Martín de los Andes.

El gobernador verificó el avance de las ampliaciones en la Escuela Primaria Nº 313, el CPEM Nº 13 y la EPET Nº 21. Además, supervisó la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) Nº 5.

Las obras forman parte del programa provincial destinado a ampliar la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes y docentes de la cordillera neuquina.

En la recorrida de esta semana, Figueroa reveló detalles de la obra que la Provincia proyecta de cara a 2030 - Foto: Neuquén Informa

Gas para 235 familias en Valle Chapelco

Como cierre de la gira por Los Lagos del Sur, Figueroa inauguró la ampliación de la red de gas en el sector Valle Chapelco.

La obra permitirá brindar el servicio a 235 familias y demandó una inversión superior a los 320 millones de pesos. El financiamiento fue aportado por la Provincia, mientras que el municipio participó con la mano de obra necesaria para su ejecución.