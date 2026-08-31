Dos ciudades y una agenda clave

El gobernador Rolando Figueroa viajará esta semana a Estados Unidos para desarrollar una agenda centrada en las inversiones, la energía y la infraestructura y presentar ante empresarios y organismos internacionales las oportunidades que ofrece Neuquén.

La gira tendrá dos destinos: Washington y Houston. En ambos lugares, el mandatario buscará profundizar vínculos y gestionar nuevas inversiones para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

El objetivo es que la expansión de la producción energética tenga también un impacto directo en el desarrollo de la provincia, con más infraestructura y servicios para las comunidades.

Una oportunidad para mostrar Neuquén al mundo

En Washington, Figueroa se reunirá con el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y participará de un desayuno con inversores en la embajada argentina.

Allí expondrá sobre las oportunidades energéticas que ofrece Neuquén. Entre los participantes previstos se encuentra Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources y uno de los referentes de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos.

La agenda también contempla un encuentro con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y reuniones con autoridades del Banco Mundial.

La apuesta provincial apunta a profundizar el interés internacional por Vaca Muerta y avanzar hacia nuevos proyectos que permitan ampliar la capacidad productiva y exportadora de Neuquén.

El acuerdo que puede transformar las rutas

La segunda escala será Houston, donde Figueroa firmará un acuerdo de financiamiento para obras viales prefinanciadas con las principales operadoras de Vaca Muerta.

El esquema involucra a YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

El plan contempla que antes de fin de año comiencen a construirse unos 1.000 kilómetros de nuevas rutas, una infraestructura clave para acompañar el crecimiento de la actividad energética.

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre las rutas 6 y el Camino de Tortuga, además de trabajos sobre las rutas 6, 51 y 7.

Vaca Muerta como motor de una provincia que crece

La gira se produce mientras Neuquén busca consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales motores de su economía y avanzar en nuevos mercados para su producción energética.

La estrategia provincial apunta a que los recursos generados por la actividad hidrocarburífera permitan sostener obras y proyectos que acompañen el crecimiento de las localidades.

En ese esquema aparecen rutas, viviendas, servicios e infraestructura, con una planificación que busca conectar las nuevas inversiones energéticas con las necesidades que surgen en el territorio.

La agenda de Figueroa en Estados Unidos tendrá así un objetivo concreto: mostrar el potencial neuquino, abrir nuevas puertas para las inversiones y conseguir infraestructura para acompañar el salto productivo que atraviesa Vaca Muerta.