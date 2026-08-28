Rolando Figueroa: “Neuquén puede ofrecer a Chile gas más barato que el que está consumiendo”

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este jueves, luego de participar de un encuentro binacional en Biobío, que la provincia del Neuquén puede exportar a Chile más barato del que compra en la actualidad y remarcó que existe infraestructura ociosa que permitiría la venta de un volumen mayor de este recurso al vecino país.

“La infraestructura está. Tenemos un gasoducto hecho desde hace muchos años y hoy está utilizado en menos del 10%. Se puede ampliar su capacidad a un valor muy barato”, indicó Figueroa y consideró: “Falta que se tome la decisión de comprar el gas natural más barato que el que está consumiendo hoy Chile”.

Dijo que es necesario “armonizar el trabajo entre ambos países” y afirmó que existe una “ventaja muy importante que tiene Chile, al estar tan cerca del segundo yacimiento de gas y cuarta reserva de petróleo no convencional más importantes del mundo”.

Indicó que, si bien el mercado chileno no llega a tener la dimensión del que se está desarrollando con Brasil, “es un muy buen punto para la integración”. “La integración entre ambos países daría pie al primer acuerdo de energía bilateral que pueda llegar a existir en Sudamérica, más allá del que tenemos con Brasil y Paraguay con el tema de las hidroeléctricas”, agregó.

"En la Argentina el gas es de las provincias"

Recordó que en la Argentina “el gas es de las provincias” y comentó que “estamos apuntando al Biobío porque ya está la infraestructura hecha”. “Si están utilizando el 10% de un gasoducto, algo está pasando. ¿Por qué no lo llenamos?”, se preguntó y agregó: “¿O quizá tenemos un tapón en el gas natural para que alguien venda GNL?”.

“Hay que ir estudiando en esta mesa público-privada de trabajo que se armó ¿qué demanda el chileno?, ¿cómo viviría mejor?, ¿cuánta leña consume?, ¿cuánta electricidad?, ¿cómo se podría abastecer por gas natural?, ¿a quién le conviene el gas natural?, ¿a quién le conviene vender GNL y a quién le conviene vender gas natural?”, agregó el gobernador.

Figueroa aseguró que “Neuquén ya ha comenzado el proceso de transformación”, que consiste en que los recursos que se generan a partir del petróleo y el gas.

Figueroa aseguró que “Neuquén ya ha comenzado el proceso de transformación”, que consiste en que los recursos que se generan a partir del petróleo y el gas “lo estamos convirtiendo en producción, turismo, rutas e infraestructura”. “Eso también tiene que ver con la nueva etapa de desarrollo que necesita Neuquén para poder vender su producción al mundo. Es un win-win que podemos tener ambas partes si somos inteligentes y estamos dispuestos a trabajar en forma coordinada”, manifestó.

“Estamos cerrando con Europa la venta de GNL, pero estamos vendiendo ya petróleo hace mucho tiempo. Hoy tenemos una producción de 650.000 barriles diarios para producción interna y vamos a llegar a producir un millón y medio de barriles para poder vender. Hoy ya la productividad marginal va toda a exportación”, detalló Figueroa.

Explicó que incluso existe la posibilidad de gasoductos u oleoductos “dedicados” e indicó que toda esta nueva etapa se sustenta “en este cambio de paradigma de la abundancia”. “Tenemos que aprovechar esta ventana de tiempo para poder vender el gas y el petróleo”, dijo.

“Estamos cerrando con Europa la venta de GNL, pero estamos vendiendo ya petróleo hace mucho tiempo. Hoy tenemos una producción de 650.000 barriles diarios para producción interna y vamos a llegar a producir un millón y medio de barriles para poder vender. Hoy ya la productividad marginal va toda a exportación”, detalló el mandatario.

“En el caso del gas, estamos haciendo ductos de más de 30 millones de metros cúbicos día para los puertos del Atlántico”, expresó y comentó que Chile demanda alrededor de un millón de metros cúbicos de un gasoducto que puede transportar unos 7 millones. “Hay una infraestructura ociosa”, recalcó.

“Se pueden mejorar los costos de consumo de la energía de Chile”, señaló y consideró que “primero hay que reconstruir la confianza”. “Creo que la integración de la energía tiene que ser total entre ambos países”, aseveró.

“En un momento la Argentina estaba concentrada en el autoabastecimiento y eso ha cambiado por un paradigma de la abundancia. Tenemos 308 TCF, que viene a ser el gas que van a demandar Argentina y Chile juntos en los próximos 30 años multiplicado por seis. Y tenemos alrededor de 30.000 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas como para vender”, puntualizó.