Este domingo 29 de marzo a las 19 llegará a el Aeropuerto de Neuquén el primer vuelo desde Chile, operado por LATAM, luego de casi siete años desde la suspensión de esta conexión. Se espera que este proyecto de internacionalización fortalezca el turismo y el intercambio entre ambos países, con frecuencias semanales y altas expectativas.

La ruta vuelve a operar desde hoy, con la primera llegada desde Santiago de Chile donde será recibido por autoridades provinciales, volviendo a poner en el mapa la conexión aérea entre las dos capitales. Esto permitirá una nueva entrada a Neuquén no solo desde el territorio chileno, sino desde todo el mundo debido a que el aeropuerto de Santiago cuenta con muchas rutas internacionales.

Días y horarios

Se había adelantado que las frecuencias serían semanales y específicamente serán de cuatro días a la semana. De Santiago a Neuquén, se podrá viajar los martes a las 10, los jueves a las 16:45, los viernes a las 10 y los domingos a las 17:20. De Neuquén a Santiago los vuelos serán los martes a las 13:29, los jueves a las 20:20, los viernes a las 13:29 y los domingos a las 20:55.

A la expectativa de una alta demanda, se detalló que los aviones que usará LATAM serán Airbus 320, capaces de transportar a 174 personas aproximadamente y se espera que el viaje sea de 1 hora y media aproximadamente.

Una puerta al resto del mundo

Se espera que la ruta transporte a más de 25.000 pasajeros anuales entre ambas ciudades y permitirá a los neuquinos llegar a Chile de manera más directa como así también permitirá la llegada de turistas extranjeros a la ciudad. Además, a través del centro de conexiones de LATAM en Santiago, los pasajeros podrán acceder a más de 31 destinos internacionales de la aerolínea en América, Europa y Oceanía.

En cuanto a los precios, dependen de la cantidad de equipaje y comodidades que elija cada pasajero, además de la cercanía con la fecha seleccionada para viajar, lo cual aumenta si es en períodos muy cercanos.