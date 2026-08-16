El operativo para descomprimir la gran cantidad de camiones varados en Neuquén por el cierre de los pasos fronterizos con Chile comenzó a mostrar avances este sábado. Un total de 70 vehículos pesados que permanecían en el Autódromo de Centenario fueron liberados y emprendieron viaje hacia el paso Pino Hachado.

Los camiones fueron trasladados inicialmente hasta Cutral Co, desde donde continuaron en dirección a Zapala y posteriormente a Las Lajas. Desde allí, podrán avanzar hacia el paso internacional Pino Hachado, siempre que las condiciones climáticas y el estado de la ruta permitan mantener habilitado el corredor.

La liberación de los vehículos forma parte del dispositivo implementado para ordenar el tránsito de transporte pesado y evitar que los camiones continúen acumulándose en las rutas neuquinas. La estrategia consiste en avanzar por tandas y mantener los vehículos en puntos de espera seguros, para luego habilitar progresivamente su desplazamiento hacia los pasos internacionales.

El esquema permite aprovechar las ventanas de transitabilidad y, al mismo tiempo, reducir la congestión que se produjo durante los últimos días como consecuencia de las intensas nevadas y el cierre de los cruces hacia Chile.

El Autódromo de Centenario, convertido en punto de espera

El Autódromo de Centenario fue acondicionado especialmente para recibir a los transportistas que quedaron detenidos en distintos sectores de la provincia. El predio cuenta con capacidad para albergar hasta 500 camiones y fue equipado con servicios destinados a los conductores, entre ellos baños, duchas, asistencia médica y seguridad.

La habilitación de este espacio permitió retirar parte de los camiones de las banquinas y rutas y concentrarlos en un lugar preparado para brindarles atención mientras aguardaban la posibilidad de continuar viaje.

Todavía quedan más de 1.200 camiones varados

Pese a los avances, la situación continúa siendo compleja. Los últimos registros difundidos por Defensa Civil indican que todavía más de 1.200 camiones permanecen detenidos en distintos puntos de Neuquén. Los mayores grupos se encuentran distribuidos entre Cutral Co, Plaza Huincul, Las Lajas y Zapala, además de otros puntos de la provincia donde los transportistas aguardan la reapertura de los corredores internacionales.

La concentración de vehículos pesados se incrementó durante los días en que las condiciones meteorológicas obligaron a cerrar los pasos fronterizos y restringir la circulación por distintos tramos de las rutas neuquinas.

Para los transportistas que buscan llegar a Chile, Pino Hachado se convirtió en uno de los principales corredores disponibles ante las dificultades registradas en otros cruces fronterizos. El avance desde Centenario hacia Cutral Co, Zapala y Las Lajas permitirá acercar progresivamente los camiones hasta ese paso, aunque la continuidad del viaje dependerá de la habilitación y las condiciones de seguridad del corredor.

Defensa Civil y los organismos que participan del operativo mantienen el monitoreo de las rutas y definirán nuevas tandas de liberación de acuerdo con la evolución del tiempo y la transitabilidad.

Mientras tanto, las autoridades buscan acelerar el descongestionamiento de los distintos puntos de espera y permitir que los cientos de transportistas que llevan días demorados puedan finalmente retomar su viaje hacia Chile