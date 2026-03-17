Fiscalización laboral en Neuquén: el secretario de Trabajo encontró trabajadores en condiciones irregulares

La Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, en conjunto con la dirección provincial de Rentas, llevó adelante un operativo de fiscalización laboral en un centro comercial de la ciudad de Neuquén que incluyó aproximadamente 110 inspecciones en distintos establecimientos, alcanzando entre 620 y 650 trabajadores.



Las actuaciones del personal de Policía de Trabajo permitieron relevar diversas situaciones vinculadas a las condiciones laborales, la organización de la jornada y la registración del personal, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar los derechos de los trabajadores.



Durante el desarrollo de los controles, se detectó la presencia de un trabajador adolescente, situación que fue debidamente registrada para verificar que se cumplan todas las condiciones establecidas por la legislación laboral respecto al trabajo adolescente.



Asimismo, en uno de los establecimientos se constató que los trabajadores desarrollaban sus tareas en una isla de atención al público sin disponibilidad de sillas, lo que implicaba permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Ante esta situación, se dio intervención a la dirección general de Higiene y Seguridad, que evaluará las condiciones detectadas y determinará las medidas correspondientes.



Por otra parte, las inspecciones permitieron identificar que varios locales operan bajo una misma razón social pero con distintos nombres de fantasía. Frente a ello, los inspectores solicitaron la documentación laboral correspondiente para verificar la correcta registración del personal en cada establecimiento.



Pablo Castillo: “Encontramos trabajadores registrados de mala manera e incluso menores de edad”

El secretario de Trabajo habló con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se emite por AM550.



“Estas inspecciones fueron dentro de empresas de Neuquén, no hay una idea punitoria, sino hacer una fiscalización y persuadir a las empresas a que registren a sus trabajadores en forma correcta. Encontramos trabajadores registrados de mala manera, mucho porcentaje de empleados de media jornada que son de jornada completa, trabajo adolescente también, hay chicos que trabajan como camareros y lavacopas”, expresó Castillo en primera instancia.



Además agregó: “En la Provincia estamos trabajando fuertemente, el programa Emplea Neuquén creció notablemente, en principio transformamos los subsidios en incentivo para el empleo, hicimos un reempadronamiento y de 24.000 quedaron 7.800, ahora de esos la idea es buscarles un empleo pactando con las empresas. Hoy tenemos 50.000 personas anotadas”.

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