La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, llevó adelante durante 2025 un intenso trabajo de inspección y control ambiental en territorio, consolidando un esquema de fiscalización activa que prioriza la presencia en campo, la prevención de impactos y la seguridad ambiental.

A lo largo del año se realizaron 809 inspecciones ambientales, que abarcaron 37 áreas hidrocarburíferas, además de obras de infraestructura y sitios vinculados a distintas actividades productivas. Estas acciones permitieron verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, identificar situaciones de riesgo y aplicar medidas correctivas de manera temprana.

El trabajo de fiscalización incluyó actuaciones ante incidentes ambientales relevantes, con intervención inmediata de los equipos técnicos de la secretaría, lo que permitió contener situaciones, evaluar impactos y definir acciones de remediación cuando correspondió. Este enfoque preventivo resultó clave para minimizar riesgos ambientales y proteger a las comunidades y al entorno natural.

Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos naturales expresó: “La presencia en territorio es una decisión de gestión. Este nivel de fiscalización refleja un Estado que controla, ordena y acompaña el desarrollo productivo con reglas claras y seguridad jurídica. Estar en el campo, con equipos técnicos, es fundamental para cuidar el ambiente y dar previsibilidad tanto a la comunidad como a los sectores productivos”.

Asimismo, se reforzó el control ambiental en las etapas críticas de perforación y fractura, a través de inspecciones sistemáticas que permitieron supervisar procedimientos, verificar condiciones operativas y asegurar el cumplimiento de los protocolos ambientales establecidos para estas actividades.

El despliegue territorial de los equipos técnicos consolidó un modelo de gestión basado en la presencia real del Estado, el control temprano y la fiscalización permanente, garantizando que el desarrollo productivo de la provincia se lleve adelante bajo criterios de responsabilidad ambiental y seguridad.

En relación con el trabajo en territorio, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, señaló que “la fiscalización en campo es una herramienta clave de la gestión ambiental. Las más de 800 inspecciones realizadas durante el año nos permiten verificar en tiempo real cómo se desarrollan las actividades, detectar desvíos de manera temprana y aplicar medidas correctivas antes de que se generen impactos mayores. La presencia técnica en territorio, con equipos capacitados y protocolos claros, es fundamental para prevenir riesgos y proteger el ambiente y a las comunidades”.