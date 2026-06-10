El avance de un sistema frontal sobre la Patagonia mantiene condiciones típicas de invierno en la provincia, cuando aún faltan más de 10 días para el final del otoño. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el miércoles estará marcado por el descenso térmico, abundante nubosidad y viento moderado a fuerte en distintos sectores. En la cordillera persistirá la probabilidad de precipitaciones, algunas de ellas en forma de nieve en zonas altas.

Neuquén capital: jornada fría con viento por la tarde

En la capital provincial se espera una mañana fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 3°C y máximas que rondarán los 14°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a mayormente cubierto durante gran parte del día. El viento del sector oeste y sudoeste aumentará hacia la tarde, con ráfagas moderadas que podrían hacerse sentir en distintos sectores de la ciudad.

Zapala: nubosidad y ráfagas en el Centro neuquino

La ciudad de Zapala tendrá una jornada invernal, con temperaturas que oscilarán entre los 0°C y los 11°C. Se prevé cielo mayormente nublado y períodos ventosos durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h en algunos momentos, generando una sensación térmica aún más baja.

Chos Malal: frío persistente en el Norte provincial

En el Norte neuquino continuará el ambiente frío, con mínimas cercanas a 1°C y máximas alrededor de 12°C. El cielo permanecerá cubierto durante buena parte del día y el viento volverá a ser protagonista, especialmente desde la tarde. No se descartan algunas precipitaciones aisladas en sectores cordilleranos cercanos.

San Martín de los Andes: posibles lluvias y ambiente invernal

La localidad cordillerana tendrá una de las jornadas más frías de la provincia. El SMN prevé cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas que se moverán entre 1°C y 8°C. En sectores elevados de la cordillera las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve, favoreciendo la acumulación en zonas de montaña.

Villa La Angostura: lluvias, frío y condiciones para nieve en altura

Villa La Angostura continuará bajo un escenario típicamente invernal. Se esperan temperaturas mínimas cercanas a 0°C y máximas de apenas 7°C. El cielo permanecerá cubierto y habrá probabilidad de lluvias durante distintos momentos de la jornada. En cotas más altas del Parque Nacional Nahuel Huapi podrían registrarse nevadas.

Según los organismos meteorológicos, las condiciones inestables se mantendrán durante los próximos días, con el ingreso de aire más frío hacia el fin de semana y la posibilidad de nuevas precipitaciones en la cordillera neuquina.