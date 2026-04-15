La capacitación está orientada a dirigentes, entrenadores, líderes sociales y estudiantes vinculados al deporte, con una mirada integral que va mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. Durante dos jornadas intensivas, los participantes accederán a contenidos vinculados al liderazgo, la planificación de entrenamientos, la psicología deportiva y el rol social del deporte como herramienta de inclusión y contención.

El eje central del programa es la denominada metodología de la fundación, que combina fútbol, formación en valores y fortalecimiento comunitario. La lógica es clara: no se trata solo de enseñar a jugar mejor, sino de brindar herramientas concretas para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo, especialmente en contextos de vulnerabilidad. En ese sentido, la iniciativa busca potenciar el rol de los entrenadores y referentes barriales como verdaderos agentes educativos.

Desde la organización destacan que el objetivo es “formar a quienes forman”, entendiendo que el impacto del deporte se multiplica cuando quienes están al frente de los clubes cuentan con herramientas sólidas, tanto en lo técnico como en lo humano. La experiencia acumulada respalda esa mirada: en casi una década, el programa ya llegó a 22 provincias y alcanzó a miles de clubes en todo el país, consolidándose como una de las propuestas más extendidas en materia de formación deportiva con enfoque social.

El arribo a Neuquén no es casual. La provincia viene consolidando un fuerte entramado de clubes de barrio y organizaciones deportivas que cumplen un rol clave en la contención social, especialmente en sectores donde el deporte funciona como un espacio de inclusión, pertenencia y desarrollo. En ese contexto, la llegada de la Escuela de Formadores aparece como una oportunidad para fortalecer ese trabajo cotidiano.

El presidente de la fundación, Felipe Llorente, destacó la importancia del desembarco en la región y remarcó el valor de los clubes de base en cada comunidad. En la misma línea, desde el gobierno provincial subrayaron que acompañar y potenciar a estas instituciones forma parte de una política sostenida, entendiendo que allí se construyen valores y oportunidades.

La actividad se desarrollará entre las 9:30 y las 18 horas en la Ciudad Deportiva, ubicada en la intersección de Anaya y Lanín, y contará con la participación de equipos técnicos especializados que estarán a cargo de las distintas instancias de formación. La propuesta es abierta y gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que se espera una alta demanda de inscripciones.

Quienes deseen participar podrán anotarse a través del correo clubes@fundacionriver.org.ar o mediante el formulario online habilitado por la organización. La convocatoria apunta a reunir a referentes de toda la provincia, en una experiencia que promete no solo capacitación, sino también intercambio de realidades y construcción colectiva.

Con esta iniciativa, la Fundación River Plate vuelve a poner en valor el rol del deporte como herramienta de transformación social. Y en Neuquén, donde el fútbol de barrio late con fuerza propia, la propuesta encuentra un terreno fértil para crecer y dejar huella.