Capacitación en Neuquén: Escuela de Formadores de River Plate

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes de Neuquén, invita a participar de unas jornadas de capacitación de la Escuela de Formadores de la Fundación River Plate, en alianza con BBVA, que ya recorrió 22 provincias y que llegarán por primera vez a la ciudad de Neuquén el próximo 22 y 23 de abril. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva ubicada en Anaya y Lanín.



La capacitación estará disponible para líderes de organizaciones sociales y deportivas, dirigentes y entrenadores. Las jornadas no solo incluyen al ámbito del fútbol sino del deporte en general, entendiendo a esta actividad como un vehículo educativo y de formación de valores.

Precisamente es este el espíritu que animó al área Fortalecimiento de Clubes de la Fundación riverplatense, que realiza desde 2017, esta capacitación integral para líderes deportivos y sociales. La misión que guía este proyecto es la de colaborar con la formación de quienes día a día trabajan en los clubes de barrio para que sean verdaderos agentes educativos y de contención social.



La capacitación se lleva adelante con especialistas abordando temáticas sobre valores, salud, emociones y educación desde distintas perspectivas. Las jornadas comenzarán a las 9:30 y se extenderán hasta las 18, incluyendo además de las disertaciones teóricas, talleres teóricos y prácticos. En casi una década, ya se alcanzó con esta propuesta a cerca de 5.000 clubes de todo el país brindando a los asistentes herramientas útiles para la contención en contextos de vulnerabilidad, presentando a los participantes contenidos deportivos para poder organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los entrenamientos.

La Fundación River Plate fue creada para promover una mayor inclusión social a través de programas educativos, culturales, deportivos y sociales constituyéndose como el medio para alentar el desarrollo integral de aquellas personas que viven en situaciones sensibles.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://surl.li/fpdhab . Para más información comunicarse al correo electrónico en clubes@fundacionriver.org.ar