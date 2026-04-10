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Viernes 10 de Abril, Neuquén, Argentina
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DESARROLLO DEPORTIVO

La Escuela de Formadores de la Fundación River Plate dirá presente en Neuquén

El 22 y 23 de abril se realizarán las jornadas para líderes de organizaciones sociales, dirigentes, entrenadores y estudiantes, incluyendo no solo al ámbito del fútbol sino del deporte en general.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 19:52
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Capacitación en Neuquén: Escuela de Formadores de River Plate

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes de Neuquén, invita a participar de unas jornadas de capacitación de la Escuela de Formadores de la Fundación River Plate, en alianza con BBVA, que ya recorrió 22 provincias y que llegarán por primera vez a la ciudad de Neuquén el próximo 22 y 23 de abril. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva ubicada en Anaya y Lanín. 

La capacitación estará disponible para líderes de organizaciones sociales y deportivas, dirigentes y entrenadores. Las jornadas no solo incluyen al ámbito del fútbol sino del deporte en general, entendiendo a esta actividad como un vehículo educativo y de formación de valores. 
Precisamente es este el espíritu que animó al área Fortalecimiento de Clubes de la Fundación riverplatense, que realiza desde 2017, esta capacitación integral para líderes deportivos y sociales. La misión que guía este proyecto es la de colaborar con la formación de quienes día a día trabajan en los clubes de barrio para que sean verdaderos agentes educativos y de contención social.

La capacitación se lleva adelante con especialistas abordando temáticas sobre valores, salud, emociones y educación desde distintas perspectivas. Las jornadas comenzarán a las 9:30 y se extenderán hasta las 18, incluyendo además de las disertaciones teóricas, talleres teóricos y prácticos. En casi una década, ya se alcanzó con esta propuesta a cerca de 5.000 clubes de todo el país brindando a los asistentes herramientas útiles para la contención en contextos de vulnerabilidad, presentando a los participantes contenidos deportivos para poder organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los entrenamientos.

La Fundación River Plate fue creada para promover una mayor inclusión social a través de programas educativos, culturales, deportivos y sociales constituyéndose como el medio para alentar el desarrollo integral de aquellas personas que viven en situaciones sensibles.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://surl.li/fpdhab . Para más información comunicarse al correo electrónico en clubes@fundacionriver.org.ar

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