Gabriel Álamo asumió la presidencia del MPN: “vamos a seguir estando del lado de la defensa de los neuquinos”

El diputado provincial y exintendente de Aluminé, Gabriel Álamo asumió en las últimas horas como titular de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Cabe recordar que la lista que encabezó fue la única que se presentó ante la Justicia, por lo cual no hubo un proceso de elecciones internas salvo en una ciudad de la provincia.

De esta manera, Álamo encabezará la presidencia del histórico partido provincial, en tanto que Jorge Lara será su ladero ya que asumirá hoy como titular de la Convención. Ambos sucederán a Omar Gutiérrez y Jorge Sapag respectivamente.

“Con un profundo orgullo, hoy asumí como presidente de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Soy un agradecido a este partido que, con aciertos y con errores, hizo muchísimo por el desarrollo de nuestra provincia a lo largo de toda su historia”, expresó Gabriel Álamo en su cuenta de X.

Si bien es cierto que todavía falta para las elecciones del año que viene, es un secreto a voces que el MPN no competirá para la Gobernación provincial. Iría en el mismo sentido en relación a los comicios nacionales, donde deben renovarse bancas en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Nación: Senadores y Diputados.

Habrá que ver si presenta candidatos propios para quedarse con alguna Intendencia, pero la línea principal tiene que ver con respaldar el proyecto político La Neuquinidad que encabeza el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Las nuevas autoridades del Movimiento Popular Neuquino

Miryan Abojer (vicepresidenta primera)



Tomás Martínez (vicepresidente segundo)



Marita Villone (secretaria de Acción Política)



Juan Grandi (tesorero)



Alicia Comelli (secretaria general)



Jorgelina Novoa (prosecretaria general)



Ezequiel Vélez (protesorero)



Romina Palomo (secretaria de actas)



Claudio Moyano (secretario de prensa)

Vocales

Carlos Koopmann



María Du Plessis



Hugo Gutiérrez



Simón Jalil



Gabriela Cagol



Claudia Urrea



Sergio Soto



Heraldo Díaz



María Lamboglia



Carolina Luzuriaga









