El 4 de junio de 1961 se fundó, formalmente, el MPN. Era tiempo de proscripción del peronismo, y sus integrantes originarios eran, mayormente, de ese “palo” de la política del siglo pasado. Con este partido el peronismo camuflado ganó elecciones en 1962 y 1963; y, después, ya “emancipado” de aquel compromiso de representación subordinada a lo nacional justicialista, ganó todas las elecciones neuquinas provinciales, hasta 2023, cuando fue derrotado por una astilla de ese mismo palo, Rolando Figueroa, quien hoy gobierna la provincia.

El cumpleaños número 65 del MPN fue celebrado hoy discretamente. Muchas publicaciones en las redes digitales, ese campo fértil, aunque virtual, de la política del siglo XXI; la más relevante, lleva la firma de Jorge Sapag, quien fuera dos veces gobernador y una vice, por esa fuerza provincialista. Sapag es actualmente el titular de la convención partidaria. El otro órgano de conducción del partido, la Junta de Gobierno, es presidida por el también ex gobernador (dos períodos) Omar Gutiérrez.

Los mandatos vencen en septiembre de este año, y se presume que en agosto habría una competencia de renovación de autoridades.

Sapag difundió un documento de estilizada prosa en el que destaca el momento de la provincia, con Vaca Muerta, y el concepto de gobernabilidad. “A 65 años de su creación, su mayor responsabilidad (del MPN) es seguir siendo una herramienta útil para construir el futuro de la provincia”, dice Sapag en el texto difundido.

También señala que “el MPN tiene todavía un aporte decisivo para seguir fortaleciendo la democracia argentina desde una mirada federal”, y que el partido “demostró que la democracia también se construye desde las provincias, con fuerzas políticas arraigadas en su territorio, capaces de expresar las demandas reales de su pueblo y de defender sus recursos con responsabilidad”.

Quizás el párrafo más significativo, en un documento que no menciona en ningún momento al actual gobierno neuquino, es el que expresa que “quiero reivindicar la tradición frentista y comunitaria del MPN como una condición necesaria para afrontar los desafíos que vienen”, y señala que el partido “nació de hombres y mujeres que entendieron que Neuquén necesitaba unidad. Esa unidad no significa pensar todos igual. Significa compartir un destino común, respetar la diversidad interna y sostener un principio irrenunciable: primero Neuquén, primero su gente”.

Más allá de lo que se dice o se ha dicho en publicaciones, el actual contexto político muestra, en funciones de gobierno, a dos hombres nacidos del MPN, Rolando Figueroa y Mariano Gaido, gobernador e intendente de la capital neuquina, respectivamente, “dueños” de dos espacios frentistas, o coaliciones, muy competitivos. Ambos espacios contienen a referentes y militantes del MPN; y se coincide en un plan que prevé, sustancialmente, trabajar por la reelección de Figueroa el año próximo.

El MPN irá, se presume, dentro de ese doble carro, que tracciona mayorías actualmente en la provincia; no competirá con candidatos propios por el gobierno provincial, es casi una convicción generalizada, pero sí podrá buscar diferenciación electoral en municipios, y, tal vez, a nivel legislativo.