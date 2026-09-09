Mariano Gaido habló de 2027, pero evitó revelar cuál será su próximo movimiento. En una entrevista exclusiva con La mañana es de la primera, por AM550, el intendente visitó los estudios de Prima Multimedios y se refirió a su futuro político, a la continuidad del proyecto municipal y a la elección que comenzará a tomar forma en los próximos meses.

La definición llegó cuando fue consultado directamente por las candidaturas.

“El candidato, bueno, tenés. Hay que mirar lo que sucede en la ciudad. Cuando se va a definir, cuando llegue el momento político”, expresó el mandatario.

La frase fue breve, pero dejó abierta una de las incógnitas que comienzan a recorrer la política neuquina. Gaido no puso nombre a una candidatura ni anticipó una decisión personal: planteó que los tiempos y las definiciones se discuten dentro del equipo y mirando lo que sucede en la ciudad.

El intendente, por ahora, no adelantó nombres ni cargos. Y rápidamente volvió a marcar cuáles son sus prioridades actuales.

“Hoy no es momento de la política, es momento de laburar”, dijo categórico.

Pero la definición electoral no quedó completamente fuera de la conversación. Por el contrario, Gaido habló de su futuro y dejó una puerta abierta.

Gaido habló en AM550 sobre su futuro político y las elecciones de 2027.

Una decisión que no toma solo

Cuando se le preguntó por su destino una vez finalizado su mandato, el intendente volvió a colocar la decisión en el ámbito del equipo y mencionó dos posibilidades.

“El equipo decidirá si soy concejal o estaré en mesa de entrada”, reveló.

La frase contiene una señal política: Gaido no planteó su futuro como una decisión individual, sino como parte de una construcción colectiva que deberá definir los próximos pasos.

No confirmó que vaya a ser candidato. Tampoco anticipó una candidatura a otro cargo. Su única definición concreta fue territorial: quiere continuar ligado a la ciudad de Neuquén.

“Muchos intendentes tuvieron miradas provinciales, mi mirada está en Neuquén, quiero continuar allí”, confirmó.

La frase adquiere especial relevancia porque llega en un momento en el que comienza a discutirse quiénes serán los protagonistas del próximo turno electoral.

Gaido no cerró esa puerta. Pero tampoco parece dispuesto a abrirla antes de tiempo.

"Necesito dormir tranquilo y para eso necesito que este proyecto tenga continuidad", resumió.

El intendente aseguró que el 100% de su plataforma electoral está cumplido.

El 100% cumplido y una carta todavía guardada

El intendente respaldó su posición política con otro dato de gestión: aseguró que el 100% de la plataforma electoral está cumplido.

Pero la agenda todavía tiene un anuncio de peso.

“Lo vamos a anunciar a final de año, y se trata del estadio de futbol que creo que Neuquén necesita”, adelantó.

La obra aparece como una de las cartas que Gaido todavía guarda para el cierre de su gestión y como parte de una mirada que busca proyectar a la capital hacia una nueva etapa.

La política electoral, así, convive con una agenda de gestión que todavía no terminó.

Neuquén y una discusión que trasciende la ciudad

La otra gran definición política de la entrevista estuvo vinculada con los recursos petroleros.

Gaido volvió a reclamar una distribución más favorable para Neuquén y coincidió en ese planteo con el gobernador Rolando Figueroa, quien también viene reclamando frente al Gobierno Nacional una mayor participación de la provincia en la riqueza que genera la actividad hidrocarburífera.

El intendente puso como ejemplo un barril de petróleo cercano a los 100 dólares y cuestionó cómo se distribuyen esos recursos entre Nación y las provincias.

“En la coparticipación esta anteúltimo”, explicó.

La discusión tiene una importancia creciente para una provincia que se convirtió en uno de los principales motores energéticos del país.

Y también conecta con la discusión sobre el futuro de la capital: una ciudad que crece necesita recursos para acompañar ese crecimiento con infraestructura, servicios y nuevas obras.

Por eso, la pelea por una distribución diferente de los recursos petroleros se convierte también en una discusión sobre qué lugar ocupa Neuquén en la Argentina que viene.

Mariano Gaido durante la entrevista con Pancho Casado en los estudios de AM550.

La definición que todavía no llega

Gaido habló de 2027. Habló de su posible continuidad política. Mencionó el Concejo Deliberante o “mesa de entrada” y dejó claro que esa definición será evaluada junto a su equipo. Reivindicó el cumplimiento del 100% de su plataforma y anticipó un anuncio de infraestructura para fin de año.

Pero cuando llegó la pregunta central, eligió no revelar todavía la respuesta.

“Cuando se va a definir, cuando llegue el momento político”, dijo.

Por ahora, el misterio permanece.

Lo que sí dejó claro es que su mirada seguirá puesta en la ciudad:

“Mi mirada está en la ciudad. Soy feliz haciendo lo que hago. Estoy orgulloso de la ciudad de Neuquén”, celebró.

La elección de 2027 todavía no tiene todas sus cartas sobre la mesa. Gaido mostró una de las suyas, pero dejó claro que la próxima jugada no la define solo.