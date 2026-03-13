El intendente Mariano Gaido confirmó que antes de que finalice el año, Valentina Sur contará con el cien por ciento de las calles pavimentadas. El jefe comunal recorrió este viernes por la mañana el avance de las obras de asfalto en el barrio.

En su visita informó que actualmente los trabajos están enfocados en 30 cuadras de Urbanización Bosch y en muy poco tiempo se continuará sobre otras 90. “Seguimos avanzando con el Plan Orgullo Neuquino por toda la ciudad y cumpliendo con el desarrollo de otras tres mil cuadras más para 2026”, destacó.

“Este año Valentina quedará con el cien por ciento del barrio asfaltado”, afirmó Gaido quien destacó que los vecinos de este sector esperaron muchos años para acceder a este tipo de obras integrales “esta intervención no se limita al asfalto también incluye cordón cuneta, cloacas, desagües pluviales y todos los servicios de urbanización”.

“Realmente proyectar concluir este año con el cien por ciento del asfalto es un orgullo. Esto que pasa es a la neuquina, somos invencibles. Como lo digo siempre, Neuquén demuestra que se pueden hacer obras en un país donde no se hacen obras, pero en la ciudad de Neuquén y hoy en Valentina, podemos anunciar que este año va a quedar el cien por ciento asfaltado”, dijo el intendente.

Recordó que la Municipalidad en el barrio Valentina Sur ya ejecutó e inauguró más de 350 cuadras. “A esto se suma lo que hoy estamos recorriendo, más una contratación reciente de 90 cuadras adicionales, lo que lleva el total a más de 400 cuadras en el sector”, reafirmó Gaido.

Como cada obra que se concreta en la gestión del intendente Mariano Gaido, la totalidad se financia con fondos del superávit: “Son fondos municipales, a partir de la decisión de ser eficientes y cero endeudamiento. Y lo hacemos con mano de obra neuquina”, enfatizó.

La satisfacción de los vecinos

“Para nosotros es un orgullo todo lo que se está haciendo en el barrio”, expresó Rubén Ponce, presidente de la comisión vecinal de Valentina Sur al recibir al intendente en el barrio.

El vecino resaltó el trabajo en equipo con el intendente, y destacó: “están haciendo semejantes obras en Neuquén capital. Hace muchos años que no se hacían tantas intervenciones”.

Obras en toda la ciudad

En este contexto mencionó que así como se avanza en la zona sur de la ciudad, también se trabaja en toda la capital y recordó que en el Barrio Z1 ya se ejecutaron más de 350 cuadras, “ayer hemos anunciado más asfalto Villa Ceferino e Islas Malvinas. Además de Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo”.



