La Municipalidad de Neuquén comenzará la próxima semana los trabajos en el sector de los puentes carreteros, dentro del ambicioso proyecto de modernización de la Avenida Mosconi. La iniciativa forma parte de la Gran Avenida, que busca optimizar uno de los principales corredores de circulación de la capital provincial.

El proyecto incluye la construcción de un viaducto que permitirá separar el tránsito urbano del flujo que se dirige hacia Cipolletti, generando un cruce en desnivel que reducirá tiempos de viaje y mejorará la seguridad vial. Según detallaron desde el municipio, la obra se desarrollará en distintas etapas, garantizando la continuidad del tránsito mediante desvíos temporales y el uso de colectoras que permanecerán abiertas durante todo el proceso.

Durante los primeros dos meses, los trabajos se concentrarán en la colectora que conecta con Cipolletti, cerca de la estación de servicio ubicada antes del puente carretero. Los conductores deberán extremar precauciones y respetar la señalización, ya que la presencia de maquinaria pesada será constante.

Con un plazo de ejecución estimado en un año, esta obra apunta a aliviar la congestión de uno de los accesos más importantes de la ciudad, por donde circulan más de 150 mil vehículos diariamente. Además de mejorar la conectividad, se espera que el proyecto impulse la modernización urbana de la zona y aporte a un tránsito más fluido y seguro.

La transformación de la Avenida Mosconi no solo busca agilizar la circulación vehicular, sino también consolidar un plan integral de movilidad que acompañe el crecimiento de Neuquén, combinando infraestructura moderna con soluciones prácticas para los vecinos y visitantes de la ciudad.