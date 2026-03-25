En el marco de su gira por Asia, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, visitó el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato, en Tokio, Japón. La actividad se realizó este martes como parte de una agenda de intercambio orientada a incorporar buenas prácticas internacionales en gestión ambiental urbana.

La planta de Minato procesa residuos de alrededor de 20 millones de personas del área metropolitana de Tokio, una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

Durante la recorrida, Gaido estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, y fue recibido por Akiyo Fujinuma, del Departamento de Planificación de la Comunidad Internacional. También participaron representantes de la Embajada Argentina y la intérprete Hiroko Ishihara.

Tecnología y sistema basado en las “3R”

El sistema de tratamiento de residuos de Tokio se basa en el principio de las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar. Este enfoque combina tecnología, planificación y educación ciudadana para optimizar el manejo de los desechos urbanos.

Durante la visita, la comitiva neuquina conoció el circuito completo de tratamiento, desde la separación en origen hasta la disposición final.

Uno de los pilares del sistema es la clasificación domiciliaria: los vecinos separan los residuos en distintas categorías, lo que permite mejorar la eficiencia del proceso posterior en las plantas de reciclaje.

Procesamiento y reutilización

En los centros de reciclaje, materiales como botellas y latas son tratados mediante cintas transportadoras, limpiados, compactados y enviados a la industria para su reutilización.

Por su parte, los residuos no reciclables son derivados a plantas de incineración con tecnología controlada, que permite reducir su volumen hasta 20 veces y, en algunos casos, generar energía eléctrica o térmica.

Declaraciones de la comitiva neuquina

Tras la recorrida, Gaido destacó la experiencia y el nivel de desarrollo del sistema japonés: señaló que la planta combina maquinaria avanzada, planificación y un servicio eficiente para la comunidad.

Además, remarcó la importancia de incorporar estándares internacionales en sustentabilidad ambiental urbana y valoró la cultura de orden y educación ciudadana en Tokio.

Por su parte, Juan Hurtado subrayó el rol de la población en el funcionamiento del sistema. Indicó que la clave está en la conducta de los vecinos en la separación de residuos, lo que simplifica y mejora todo el proceso posterior.

Intercambio para aplicar en Neuquén

La visita se enmarca en una estrategia del gobierno municipal de Neuquén para analizar modelos de gestión de residuos aplicables a la ciudad.

El objetivo es adaptar experiencias internacionales a la realidad local, con foco en mejorar la eficiencia del tratamiento de residuos, promover el reciclaje y fortalecer la educación ambiental.