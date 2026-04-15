El intendente Mariano Gaido encabezó una recorrida de obra por la Gran Avenida para supervisar los avances de un proyecto que ingresa en una etapa técnica clave: la preparación del suelo y la logística para la instalación de la nueva infraestructura pluvial.

Durante la visita, que se desarrolló este miércoles a la madrugada, el jefe comunal recorrió el tramo comprendido entre las calles Don Bosco y Leguizamón, y resaltó que el ritmo de ejecución es un ejemplo de la modalidad de trabajo “a la neuquina”.

Esta metodología, que incluye tareas durante las 24 horas, permite acelerar los plazos de manera inédita en la región. “Esto es único en el país. Nos enorgullece y lo ponemos como ejemplo a nivel nacional: la ciudad de Neuquén, las obras neuquinas y todo el trabajo de empresas locales que operan día y noche”, afirmó Gaido durante la recorrida.

El concepto “a la neuquina” fue el eje del mensaje del mandatario, quien explicó que esta filosofía de gestión se traduce en eficiencia y rapidez, en beneficio de los vecinos.

“A la neuquina significa trabajar las 24 horas, mañana, tarde y noche. Significa que las obras avanzan mucho más rápido de lo programado”, aseguró.

Bajo esta premisa, el intendente anunció que en septiembre se habilitará un sector vial del proyecto. La planificación actual se centra en las tareas previas a la instalación de los primeros tramos del sistema de drenaje, una infraestructura clave para la seguridad de la ciudad.

Gaido precisó que los trabajos buscan prevenir situaciones como las registradas en 2010 y 2014: “Estamos convencidos de que será un ejemplo a nivel nacional cuando inauguremos una obra que estaba proyectada para tres años y la hicimos en menos de uno. Y esto lo logramos a la neuquina”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, detalló la complejidad de las tareas que se ejecutan mientras la ciudad duerme.

“Estamos trabajando en la parte pluvial, que es el núcleo de la obra. Esta semana comenzaremos a colocar los caños que permitirán el cruce de la Gran Avenida de norte a sur, en la zona de Leguizamón y Laynez”, explicó.

Nicola agregó que en este sector se avanza con la demolición de una antigua alcantarilla para permitir que los nuevos ductos se ubiquen a la profundidad adecuada. Además, informó que el tramo entre Don Bosco y Chaneton ya está nivelado y listo para iniciar la imprimación en las próximas 48 horas.

“A la neuquina significa que los neuquinos planificamos y concretamos nuestras obras. Y también implica cuentas ordenadas, superávit y cero endeudamiento”, concluyó Gaido.