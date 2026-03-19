El Gobierno neuquino echó a Alfredo Cury, abogado condenado por la estafa con planes sociales

El Gobierno de Neuquén continúa firme en su política de despedir de la Administración Pública a los trabajadores “ñoquis” o que hayan cometido actos delictivos o vinculados con la corrupción en el ámbito de la política.



En las últimas horas fue el turno de Alfredo Cury, abogado de perfil mediático quien fuera uno de los condenados por la estafa con planes sociales en la Provincia bajo la administración de Omar Gutiérrez. El letrado formaba parte de la planta permanente del Ministerio de Gobierno.



En el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, también se dio de baja a la agente Laura Reznik, otra de las condenadas en dicha causa de corrupción.



Cabe destacar que las dos personas mencionadas se suman a la exoneración concretada por el Gobierno de Neuquén que también incluyó a los condenados en la misma causa; Marcos Osuna, Pablo Sanz y Ricardo Soiza.



El desfalco en el marco de la causa asciende a $153.377.900 y las maniobras se perpetraron mediante tarjetas de débito y cheques. Se subrayó que el 23 de septiembre de 2025, se declaró la responsabilidad penal de Reznik Mastronardi y de Cury y que a este último lo responsabilizaron por “haberse beneficiado personalmente con los subsidios bajo investigación mientras revestía como agente del Estado”.



Alfredo Cury, según la resolución de la Justicia cobró diez cheques por un monto total de $490.500 cuando trabajaba como agente de la planta política, con la particularidad de que en siete fue el beneficiario directo, en tanto que los otros tres habían sido endosados a su favor.



Cury fue condenado por mencionada causa a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.



