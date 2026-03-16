Neuquén y Cutral Co rubricaron convenios para desarrollar el Parque Solar

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco encabezaron este lunes un acto durante el cual se firmaron dos documentos fundamentales para ampliar el Parque Solar y fortalecer la capacidad eléctrica de la localidad.



Se trató de la firma del contrato de desarrollo de la iniciativa privada para la ampliación del Parque Solar y, por otro lado, de un convenio específico entre la Provincia y el municipio para el financiamiento conjunto de un nuevo transformador eléctrico, una obra clave que permitirá ampliar la capacidad de conexión e inyección de la energía en el sistema.



Cutral Co ya cuenta con un parque solar en funcionamiento con una capacidad de 3,5 megavatios y esta nueva iniciativa permitirá proyectar una ampliación que alcanzará aproximadamente 30 megavatios de generación.



El Gobernador destacó el crecimiento del parque solar de Cutral Co y aseguró que la Provincia “no puede quedar ajena” al desarrollo de las energías renovables. “Hace mucho tiempo Ramón comenzó a trabajar en esto y nosotros lo vimos con muy buenos ojos”, dijo.



“La Provincia va a retomar un Parque Solar que está en el norte para poder culminarlo”, adelantó Figueroa y remarcó que “el primer parque solar que está funcionando es el de Cutral Co”, que fue impulsado por el municipio “con mucho esfuerzo”. “Pudimos llamar la atención de la Secretaría de Energía y se pudo lograr la incorporación de esta energía al sistema nacional”, agregó.



“Ahora damos un paso muy importante: pasar de 3 a 30 megavatios”, indicó el mandatario y consideró que se trata de un salto significativo para la capacidad energética local.



Por otra parte, Figueroa explicó que un objetivo de su gestión es “formar una canasta de energía generada por los neuquinos, a un valor diferenciado para la industria de la Provincia”. “Por supuesto que es un paso superador al que veníamos visualizando anteriormente”, añadió.



Comentó que, si se logra producir energía más barata y que luego el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) la distribuya a menor costo a la industria, la hotelería, la gastronomía y la producción, se podrá mejorar la competitividad de toda la economía neuquina. Indicó que de esa manera también se acelerará la transición hacia otras fuentes de energía y se fortalecerán los distintos sectores económicos.



“Quienes visualizan a las gestiones y a la sociedad en partidos políticos, pasaron de moda. Eso forma parte del pasado”, aseguró el Gobernador y remarcó que “hoy la sociedad nos pide a gritos que solucionemos los problemas”. “Desde el Ejecutivo tomamos esa postura: no miramos a la sociedad fragmentada en partidos políticos”, agregó.



“Por eso acompañamos la misión del presidente (Javier Milei) la semana pasada en Nueva York, en Argentina Week, donde sin compartir la misma ideología política pudimos concentrarnos y generar las inversiones importantes para Neuquén”, sostuvo Figueroa.



Además, resaltó que “hoy estamos acompañando en Cutral Co a un intendente que no es del signo político, pero sí estamos dentro del mismo equipo para poder solucionar los problemas que tiene la gente. Ese es el camino que hemos elegido y vamos a profundizar en la Provincia, porque trabajando juntos se logran objetivos mucho más importantes”.



El intendente Rioseco indicó que “es un gusto seguir avanzando en este proyecto de energías limpias”. “Tenemos que pensar en la transición energética, las energías limpias, el medio ambiente y la generación de recursos”, agregó.



Agradeció “a la empresa, EPEN, Gobernador y la Secretaría de Energía de la Nación, que abrieron los brazos, a pesar de que no somos compatibles políticamente, que tenemos diferencias de miradas”. Estimó que en unos 40 días se comenzará “a trabajar con las máquinas para hacer este parque solar de 30 megas que realmente es el sueño que tenemos”.



Carmen Florencia González, presidenta de Kaizen Argentina SA que desarrollará la obra de ampliación, agradeció al municipio y la Provincia “por esta gran oportunidad que le están dando a Kaizen Energy”. Dijo que la firma está comprometida para concretar “inversiones en energías renovables y apuesta también por la transición energética, no solamente en Paraguay (de donde es originaria), sino también en toda la región”.



“Este es el primer proyecto de internacionalización de Kaizen, y estamos muy contentos de formar parte de la innovación y el avance que va a quedar en la ciudad de Cutral Co”, finalizó.



También participaron de las actividades los ministros de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y el presidente del EPEN, Mario Moya, entre otros.

Los convenios

El refuerzo del abastecimiento eléctrico local, con una inversión aproximada de 7.630 millones de pesos más IVA, se ejecutará con financiamiento compartido: 50% a cargo del municipio y 50% de la Provincia.

Incluye la provisión, montaje, ensayos, puesta en servicio y recepción de un transformador de potencia de 30 MVA – 132/33/13,2 kV, junto con obras complementarias en instalaciones del EPEN.



La incorporación de este transformador permitirá evacuar la potencia generada por el parque solar y mejorar la expansión del sistema eléctrico, fortaleciendo la capacidad de abastecimiento futuro para Cutral Co y Plaza Huincul. Esto favorecerá el desarrollo industrial, residencial, petrolero y comercial, acompañando el crecimiento sostenido de la región de la Comarca.



Por otro lado, se firmó el contrato de desarrollo de iniciativa privada, acuerdo público-privado de desarrollo, evaluación, estructuración y eventual adjudicación condicionada para el desarrollo del parque solar Cutral Co, iniciativa que permitirá avanzar en la ampliación de la capacidad de generación de energía renovable en la ciudad. La ampliación contará con una potencia de referencia de hasta 30 megavatios.



