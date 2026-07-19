Guillermo Koenig: “Hoy Neuquén tiene 23.000 tierras bajo riego y buscamos duplicar las hectáreas cultivables”

El Gobierno de Neuquén realizó la apertura de sobres de la licitación para la elaboración del proyecto de Ampliación y Mejora de la Infraestructura de Riego del Corredor del Viento, una iniciativa estratégica que permitirá planificar las obras necesarias para ampliar y modernizar los sistemas de riego en la Región del Limay, abarcando los departamentos Picún Leufú y Collón Curá.

El proyecto tiene como objetivo formular las obras necesarias para ampliar y optimizar la infraestructura de riego en el denominado Corredor Productivo del Viento, un área ubicada entre Piedra del Águila y Picún Leufú con un importante potencial para el desarrollo agrícola.

El área de estudio comprende aproximadamente 54.000 hectáreas con aptitud para incorporar riego, lo que permitirá generar las condiciones para ampliar la producción agropecuaria, diversificar la matriz productiva regional y fortalecer la adaptación frente a los efectos del cambio climático y el estrés hídrico.

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig detalló en diálogo con Pancho Casado por AM550 que “lo que encaramos ahora es el proyecto ejecutivo que nos va a determinar la aptitud del riego que tiene ese valle. En verdad son dos que están separados por la sierra colorada, estimamos una superficie de 54.000 hectáreas entre lo que sería riego por inundación y presurizado, ahora en el estudio se determinará la calidad de los suelos, es decir si son profundos o para pastura”.

En ese sentido continuó: “Seguramente las pasturas picarán en punta pero se podrán hacer otras cosas, vinculadas a una actividad ganadera por ejemplo. Hoy toda la Provincia tiene 23.000 hectáreas bajo riego, entonces esto duplicaría la tierra cultivable actual, son dos valles inmensos que empiezan en Piedra del Águila y terminan en Picún Leufú”.

Además, el funcionario explicó: “Dentro del estudio está la mejoración de los sistemas actuales de riego. La idea es saber las inversiones que habrá que realizar porque estimo que habrá que hacer nuevos canales de riego; se les pedirá a los técnicos que en tres meses puedan tener la información para saber el monto que necesita la Provincia para buscar financiamiento”.

Por otro lado, Guillermo Koenig sostuvo que “la gran mayoría de las tierras están en manos de privados, nosotros entramos en contacto para hacer la obra y cobrar con tierras que pueden generar nuevos agricultores, es una superficie tan grande que no podría desarrollarla una sola persona”.

“Creemos que gran parte será pastura, pero no implica que otras áreas no puedan tener otra aptitud, a veces las más altas pueden servir para otra cosa, olivares por ejemplo”, dijo en AM550.

Por otro lado, Guillermo Koenig manifestó: “Esto no es lo único que estamos viendo, queremos desarrollar el Neuquén productivo porque tenemos una ventana de tiempo que nos dan los hidrocarburos, pero debemos desarrollar el que viene”.

Sobre esa línea comentó: “Hablamos de superficies cultivables, estamos haciendo estudios y ahí podremos desarrollar actividades agrícolas -eso sería producir en la zona de Vaca Muerta-, estamos estudiando la utilización de agua de cloacas, hay una posibilidad de regar el agua tratada a todo un valle, estamos próximos a inaugurar la represa del Nahueve que es multipropósito: energía, riego y agua potable”.

Añadió que “el proyecto determinará lo que se puede hacer, la zona cerca de Picún Leufú es una tierra de aptitud para forrajes y eso está a la vista, pero hay que estudiar de la ruta para arriba, se hacen estudios de suelo para ver la profundidad por ejemplo, hay que ver el tema del drenaje”.

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