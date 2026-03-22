Guillermo Koenig ponderó un Estado sin déficit para garantizar inversiones que contribuyan al desarrollo de Neuquén

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig, destacó las políticas que impulsa el Ejecutivo para fortalecer la producción neuquina, mejorar la competitividad del sector y avanzar en la diversificación de la matriz productiva, en un contexto de ordenamiento de las cuentas públicas y desarrollo económico a escala territorial.



En declaraciones radiales, mencionó que las acciones orientadas al fortalecimiento de la producción se complementan con decisiones fiscales y económicas que buscan mejorar el clima de inversión en la Provincia. Sus apreciaciones van en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa, quien ha remarcado en varias ocasiones que “Neuquén tomó la decisión de acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo”. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de eximir del pago de Ingresos Brutos a varias actividades estratégicas, entre las cuales figuran la producción primaria agrícola y ganadera.



A modo de ejemplo, Koenig resaltó el crecimiento que tuvo la horticultura, impulsado por el Mercado Concentrador de Neuquén, que permitió pasar de una actividad familiar de autoconsumo a una horticultura intensiva en zonas como Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Plottier y Neuquén capital, reduciendo la dependencia de verduras de otras regiones. Además, mencionó la construcción de un nuevo polo agroalimentario vinculado al mercado, destinado a potenciar la producción regional.



El ministro sostuvo que la diversificación productiva es uno de los ejes centrales de la gestión de la que forma parte y ponderó las políticas implementadas para reducir costos en el sector. Entre ellas, el programa de eficiencia energética que contempla una bonificación en la tarifa eléctrica para actividades agropecuarias.



“Lanzamos un plan de eficiencia en 2025 y en 2026 logramos una reducción del 30% en el costo de la energía para actividades agropecuarias, a través de una bonificación que realiza el Estado”, detalló. El beneficio alcanza a frigoríficos, bodegas, establecimientos productivos y pequeños productores que utilizan sistemas de bombeo para riego.



El ministro indicó que para el Estado esta medida representa una inversión cercana a los $3.000 millones durante este año. “Es una política pública destinada a reducir los costos de la energía eléctrica y mejorar la competitividad de las actividades productivas”, aseguró.



