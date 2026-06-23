Guillermo Monzani: “La búsqueda es abrir la puerta para exportar nuestro gas al mundo”

El diputado provincial, Guillermo Monzani habló hoy con el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 en la previa de la sesión que la Legislatura de Neuquén llevará adelante mañana y en la cual se aprobará el acuerdo suscripto entre la Provincia y la empresa estatal YPF para desarrollar Gas Natural Licuado (GNL) y exportarlo hacia distintos países del mundo a través de barcos.

En primer lugar, el legislador opinó: “La semana pasada dos ministros (Guillermo Monzani y Tanya Bertoldi) expusieron en la Legislatura sobre el proyecto GNL, la impresión que me llevé fue la solidez en la exposición, me gustó por los datos que se brindaron y me parece que fue buena la misma, lo que veo es que se nos abre el gas neuquino como puerta al mundo, porque de lo contrario tenemos la producción acotada al sistema regional, que es a través de gasoductos a Chile, Brasil o Paraguay, también a Bolivia”.

En ese sentido expresó: “La idea es abrir la puerta a cualquier lugar del mundo para llevar el gas. En ese sentido es importante la apuesta de YPF y la inversión de US$25.000 millones para que en cinco años se pueda exportar la primera molécula del GNL, la ventana que se nos abre es magnífica y estoy entusiasmado por lo que significa para Neuquén”.

“Que vengan a realizar esta inversión es una visión importante y buena para la Provincia. Está prevista una obra de US$175 millones que dará un avance fenomenal a la zona de la Confluencia”, agregó.

Consultado por la posición de sectores que se oponen a la aprobación del proyecto de ley, Guillermo Monzani manifestó: “Me cuesta encontrar un argumento fuerte de fondo para oponerse a esta iniciativa, el desarrollo de todo esto tendrá su centro en la Comarca. Las localidades se manifestaron a favor (por Plaza Huincul y Cutral Co), y Cutral Co no es muy afín al Gobierno provincial, sindicatos del rubro hicieron lo propio, creo que es algo muy bueno para Neuquén”.

Además comentó: “Mañana se aprobará un proyecto en el que YPF invertirá US$100 millones para hacer toda la ingeniería”.

“Del gas tenes varias moléculas, de todas esas la que se usa para comprimir el gas es el metano, solamente esa estará con ese sistema de regalías (entre el 7,5 y el 12%), pero el resto seguirá con las actuales. Es decir, el proyecto hay que mirarlo de forma atemporal, hoy estamos sacando números al aire, entonces todo lo que se pueda decir es al aire”, apuntó sobre los críticos del proyecto.

Por otro lado, el diputado provincial sostuvo que la incidencia de Neuquén para las exportaciones a nivel nacional, en el sector energético, fue mayor al sector sojero en los últimos meses.

Sobre esa línea llenó de elogios al presidente de YPF, Horacio Marín: “Creo que le está dando valor a la empresa de forma muy importante, todos se han alineado en un objetivo que es bueno para el país y la Provincia”.

“El crecimiento que está teniendo nuestra región no es normal, Neuquén crece al 30% por década, todo lo que se invierta es poco. Tenemos un desafío grande, los ojos del país están puestos acá”, concluyó.

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