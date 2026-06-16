YPF y Neuquén logran despacho para ratificar el primer proyecto de GNL

Las comisiones de Hidrocarburos, Asuntos Constitucionales y Hacienda de la Legislatura de Neuquén emitieron este lunes despacho por mayoría al proyecto que ratifica el acuerdo firmado entre la Provincia e YPF para desarrollar el primer proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) vinculado a Vaca Muerta.

La iniciativa fue respaldada por los bloques oficialistas y aliados, mientras que sectores de la oposición cuestionaron el esquema de regalías, los beneficios fiscales y la falta de información técnica sobre el emprendimiento.

El proyecto contempla una inversión estimada de US$25.000 millones, la posibilidad de aumentar la producción de gas neuquina en más del 50% y la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Tras obtener despacho favorable, el acuerdo quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto legislativo.

El acuerdo entre Neuquén e YPF dio un paso decisivo

El plenario de comisiones presidido por los diputados Damián Canuto, Ernesto Novoa y la diputada Zulma Reina aprobó por mayoría el despacho que avala el convenio firmado entre el gobierno de Rolando Figueroa y la petrolera estatal YPF.

El objetivo es crear las condiciones para el desarrollo de un proyecto exportador de GNL basado en la producción de gas de Vaca Muerta, considerado uno de los recursos no convencionales más importantes del mundo.

Una inversión de US$25.000 millones y miles de empleos

Uno de los principales argumentos del oficialismo fue el impacto económico esperado.

El diputado Francisco Lepore aseguró que el acuerdo permitirá incrementar la producción de gas provincial en más del 50% y generará un fuerte efecto multiplicador sobre proveedores y PyMES.

Según las estimaciones presentadas durante el debate:

20.000 empleos directos podrían generarse en Cutral Co y Plaza Huincul.

podrían generarse en Cutral Co y Plaza Huincul. Otros 30.000 puestos indirectos estarían vinculados a la actividad.

estarían vinculados a la actividad. La inversión total rondaría los US$25.000 millones .

. El proyecto busca posicionar a Neuquén como actor clave del mercado global de GNL.

El diputado Ernesto Novoa sostuvo que la magnitud de la inversión sólo es posible por las condiciones de estabilidad política, jurídica y económica que ofrece la provincia.

Cómo funcionará el esquema de regalías

Uno de los puntos más discutidos fue el sistema de regalías previsto para la exportación de metanol asociado al proyecto.

El acuerdo establece un esquema variable vinculado al precio internacional del gas.

Según explicó Lepore, con los valores actuales cercanos a los 18 dólares por millón de BTU, Neuquén podría percibir regalías equivalentes al 10%.

Sin embargo, la oposición cuestionó que el convenio establezca un piso de 7,5%, por debajo del tradicional 12% aplicado en otras concesiones hidrocarburíferas.

Las críticas de la oposición al proyecto

El diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, manifestó que el acuerdo compromete recursos provinciales durante los próximos 30 años y reclamó más fundamentos técnicos para justificar la reducción de regalías.

"¿De dónde sacan que el negocio no cierra al 12%?", planteó durante el debate.

Por su parte, César Gass (JxC-UCR) pidió convocar al presidente de YPF, Horacio Marín, para ampliar la información económica y operativa del proyecto.

Desde el Frente de Izquierda, Andrés Blanco cuestionó la rapidez del tratamiento legislativo y rechazó los beneficios otorgados a las empresas participantes.

El antecedente que el oficialismo compara con Vaca Muerta

El diputado Claudio Domínguez comparó este acuerdo con la sanción de la Ley 2867 de 2013, que permitió el desarrollo de Loma Campana, considerada el punto de partida de Vaca Muerta.

Según explicó, hace trece años Neuquén tomó una decisión estratégica que transformó la economía provincial.

Hoy la provincia produce:

630.000 barriles diarios de petróleo sobre un total nacional de 980.000.

sobre un total nacional de 980.000. 110 millones de metros cúbicos diarios de gas sobre 140 millones producidos en Argentina.

Para el oficialismo, el GNL representa una nueva etapa capaz de repetir ese salto productivo y exportador.

Qué cambia para Neuquén si avanza el proyecto

La aprobación definitiva permitiría avanzar en:

Nuevas inversiones en áreas no convencionales.

Infraestructura asociada a la exportación de gas.

Incremento de la producción de Vaca Muerta.

Generación de divisas para la provincia y el país.

Desarrollo económico en localidades petroleras como Cutral Co y Plaza Huincul.

Además, el acuerdo prevé condiciones de estabilidad fiscal para garantizar la competitividad internacional del proyecto frente a mercados como Estados Unidos y África.