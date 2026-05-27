Gustavo Coatz: “Neuquén ya no es un lugar que crece mientras los demás miran”

El secretario del Interior de Neuquén, Gustavo Coatz destacó que la gestión de Rolando Figueroa llegó para reordenar, achicar desigualdades históricas y consolidar un modelo de desarrollo con fuerte presencia territorial.

Durante una entrevista radial, planteó que Neuquén atraviesa una etapa de transformación profunda, en la que el crecimiento ya no se concentra únicamente en las grandes ciudades o en la zona petrolera, sino que empieza a derramar sobre regiones históricamente olvidadas. “Ya no es más un solo lugar el que crece y los demás miran”, sostuvo.

El secretario defendió además la decisión política de priorizar obras en pequeñas localidades del norte neuquino y ejemplificó que “hay lugares donde un gimnasio es natural porque hace generaciones que lo tienen. En otras comunidades nunca pudieron acceder a eso”, reconoció.

Coatz recordó que el objetivo de “ordenar el estado” también está atado a una distribución de ese crecimiento que lleva cumplir con inversiones postergadas de infraestructura, conectividad, educación y desarrollo económico en todo el territorio.

“Monetizar Vaca Muerta es usar los recursos para que toda la provincia crezca y que, cuando este recurso ya no esté más, Neuquén quede bien parada”, expresó.

Con presencia territorial y planificación regional, el Ejecutivo construye políticas públicas que fijan como prioridad a los neuquinos.

El secretario también se refirió a la creciente demanda social de infraestructura y servicios en distintas localidades: “La gente pide más porque empieza a creer”.

Por otra parte, Coatz resaltó que la actual inversión en rutas, que permiten una mayor conectividad a los pasos internacionales y corredores turísticos, preparando a Neuquén para una etapa posterior a Vaca Muerta. En ese esquema, destacó el desarrollo del corredor bioceánico a través del paso Pichachén y la integración con la región chilena del Biobío.

Además, defendió la estrategia de fortalecimiento regional impulsada a través de los consejos de turismo, donde municipios y comisiones de fomento trabajan en conjunto proyectos vinculados a cartelería turística, senderos, turismo religioso, gastronomía y producción local.



