Avanza en Neuquén el Plan de Regionalización con el foco puesto en el rol de los delegados

El secretario del Interior de Neuquén, Gustavo Coatz habló en el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado por AM550 y se refirió a cómo avanza en la Provincia el Plan de Regionalización que se puso en marcha en el territorio desde el comienzo de la gestión de Rolando Figueroa, con el foco puesto en el rol de los delegados de cada una de las siete regiones en las cuales está dividida la jurisdicción norpatagónica.

“Tenemos en los dos años que quedan de gestión un gran desafío que es, primero, desarrollar infraestructura que está bajo la órbita del Ministerio que se encarga de eso, pero también el vínculo con los intendentes y de las comunidades con las obras y con toda esta movida que hay en el territorio, y ahí es donde los delegados deben estar muy presentes y atentos”, expresó en primer lugar.

Sobre esa línea continuó: “El delegado es un funcionario a veces poco comprendido, porque es la cara visible donde la gente, los intendentes, concejales, periodistas puedan preguntar, es decir que debe ser accesible. Pero por otro lado no es el que ejecuta, depende de otras personas que tienen esa potestad. Esto requiere tranquilidad, persistencia, intensidad y estar preparados para cuando no haya respuestas, explicar. Puede pasar que los organismos provinciales no den respuestas. La gente se anima a pedir porque hay una gestión que está haciendo muchísimo, en salud por ejemplo”.

Además, Gustavo Coatz manifestó: “El trabajo en conjunto es que el delegado esté en el territorio y se vincule con los intendentes, estar atentos a la ciudadanía y lo que sucede, a las cosas centrales como accesibilidad de los créditos. Concretamente planteamos corregir cosas que no están funcionando, cambiar algunas formas”.

Y cerró: “Comunicar lo que sucede es importante, no alcanza con las formas del Gobierno, este es un modelo de hacer lo que se dice, aceptar y corregir”.

