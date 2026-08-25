Este martes la Municipalidad de Neuquén dio un paso clave en el gran proyecto de transformación urbana de la Avenida Mosconi. Por la mañana quedó habilitado oficialmente el tránsito en los primeros 200 metros, entre Gatica y Chaneton.

Esta apertura permitirá comenzar a trabajar sobre las colectoras de ese tramo y así seguir avanzando sobre esta obra que permitirá dinamizar la conectividad, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento acelerado de la capital neuquina.

"Es un día histórico para la ciudad, un día en el cual ya comenzamos la habilitación de diferentes etapas que van a ir sucediendo como un dominó, habilitándose permanentemente día tras día, mes a mes, hasta llegar en poco tiempo al puente carretero Neuquén-Cipolletti", señaló el intendente al recorrer el lugar.

“Comenzamos el 17 de febrero y ya empezamos a habilitar por tramos”, precisó y adelantó que en dos semanas se sumarán otros 400 metros más. “En un país en el que el gobierno nacional ha dicho claramente que no se construye un metro cuadrado, los neuquinos somos un ejemplo: en menos de seis meses ya estamos habilitando la primera etapa”.

El detalle de la obra y los próximos trabajos

Sobre la obra, destacó que la Gran Avenida resuelve, en primer lugar, una situación pluvial histórica en la zona y recordó que, en las últimas lluvias, el agua escurrió con rapidez pese a que todavía resta completar una etapa del sistema pluvial.

“Por encima de la obra pluvial, el proyecto contempla una avenida de cuatro manos, más un carril adicional para estacionamiento y transporte público, junto con una puesta en valor del espacio público en 25 hectáreas de pulmón verde y veredas pensadas para priorizar la actividad comercial y peatonal”, recordó el intendente. La traza ya cuenta con iluminación LED moderna, y todos los servicios —cloacas, energía eléctrica y fibra óptica— quedarán soterrados.

Otro de los ejes que remarcó el intendente fue el gran cambio en la movilidad que generará. Por un lado, dijo que se reducirá a la mitad el tiempo de movilidad, y por el otro celebró que la nueva avenida ponga fin a la antigua división de la ciudad en dos partes:

“La traza actual, en altura, generaba una división entre el norte y el sur con cruces cada 400 metros en promedio. Con la nueva avenida, las conexiones se multiplicarán cada 100 o 200 metros y permitirán una circulación fluida entre ambos sectores, similar a la de las grandes avenidas urbanas”.

Cómo serán las tareas en la colectora

La recorrida contó con la presencia de Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Nicola indicó que la liberación del tránsito en las arterias laterales habilitó la apertura simultánea de las distintas etapas operativas previstas en el proyecto.

"Son todos frentes de obra que se abren ahora a partir de que despejamos el tránsito de las colectoras", describió el funcionario respecto del ritmo de las tareas.

Nicola enumeró que las tareas iniciales abarcan el tendido subterráneo de pluviales longitudinales y permitirán avanzar, a posteriori, en el desarrollo de los espacios verdes, junto con la construcción de las veredas en el tramo comprendido entre el cerco actual y las líneas municipales.

Con un ritmo continuo fijado para los próximos 20 días de avance, los equipos técnicos iniciaron el desmontaje del cerco provisorio. Este paso da lugar a la ejecución del cordón externo orientado hacia la vereda y el montaje del sistema de iluminación, que replicará el esquema existente en el sector opuesto para consolidar la cobertura lumínica LED en toda la traza.