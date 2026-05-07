Después de años de espera y reclamos de vecinos, la bajada del barrio Nueva España ya quedó habilitada para la circulación vehicular en Centenario. Aunque la obra todavía continúa en distintos frentes, el nuevo acceso ya empezó a modificar la dinámica diaria de una de las zonas que más creció en los últimos años.

Desde el municipio informaron que actualmente hay una calzada de 8,60 metros habilitada para el tránsito y remarcaron que el sector seguirá bajo intervención por las próximas etapas previstas dentro del proyecto integral.

La apertura representa un cambio importante para vecinos, ciclistas y conductores que durante mucho tiempo convivieron con dificultades de acceso y circulación en ese sector de la ciudad.

Cómo se puede circular en el nuevo acceso

La nueva bajada quedó habilitada para vehículos, peatones y bicicletas, aunque continúa la presencia de cartelería preventiva por la ejecución de tareas complementarias.

Uno de los puntos centrales es el límite máximo de velocidad, que quedó establecido en 20 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos.

La medida busca ordenar la circulación en un sector considerado sensible por el movimiento constante de vecinos y la presencia de peatones y ciclistas.

Además, el municipio informó que reforzó los controles de tránsito para garantizar el cumplimiento de las normas y reducir riesgos mientras continúan las obras.

Qué falta para terminar la obra al 100%

Aunque el acceso ya está operativo, todavía quedan etapas pendientes antes de la finalización total del proyecto. En los próximos días seguirán las excavaciones vinculadas al canal pluvial, una intervención considerada clave para mejorar el escurrimiento del agua y acompañar el crecimiento urbano del sector.

Se trata de una parte importante del proyecto general, pensado para resolver problemas históricos de infraestructura y mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la obra forma parte de una planificación más amplia para acompañar el desarrollo de Nueva España y otros barrios cercanos.

Una inversión millonaria sin costo para vecinos

Otro de los puntos destacados por el municipio es que la intervención se ejecuta mediante un convenio urbanístico, por lo que no representa erogaciones económicas ni para los vecinos ni para las arcas municipales.

La inversión total ronda los 1.200 millones de pesos.

En Centenario consideran que se trata de una de las obras más importantes de los últimos años para la conectividad urbana y una intervención largamente esperada por toda la comunidad.