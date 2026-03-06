La subsecretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio de Centenario informó que el próximo lunes 9 de marzo comenzarán los trabajos de hormigonado en la rotonda de la Bajada Nueva España, en el marco de las obras de mejoramiento vial que se ejecutan en el sector.

Debido a las tareas, se implementará un operativo especial de tránsito con desvíos y cambios en la circulación durante aproximadamente dos semanas, con el objetivo de garantizar el acceso a los barrios cercanos y permitir el avance de la obra. Según se indicó, se utilizará un camino alternativo para ingresar a la zona. En ese sentido, quienes deban acceder al barrio Prima Terra podrán hacerlo por la curva norte de la rotonda, mientras que para llegar al Centro Comunitario de Nueva España será obligatorio circular por la calle Los Álamos.

Las autoridades recordaron además que en la Bajada del barrio Nueva España la velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos. Esta medida busca reforzar la seguridad vial en un sector considerado crítico por el flujo de tránsito y la presencia de peatones. Este límite de velocidad se aplica a nivel nacional en zonas sensibles, como áreas escolares, deportivas, pasos a nivel sin barreras y lugares con alta circulación peatonal, donde se busca reducir riesgos y prevenir siniestros viales.

Desde el municipio también se informó que el sector fue identificado como un punto sensible del tránsito, por lo que se intensificaron los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La obra forma parte de un proyecto más amplio que apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en el acceso a varios barrios de la zona, optimizando la circulación de vehículos, ciclistas y peatones.