Debido al alerta meteorológico que atraviesa Neuquén por temperaturas bajo cero, precipitaciones y nevadas, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo ha determinado medidas para resguardar la vida de los vecinos.

Es por esto que desde las 18 de este miércoles se implementarán retenes preventivos sobre la Ruta Nacional 237 y Provinciales 13 y 46.

La medida tiene como objetivo reducir situaciones de riesgo, preservar la seguridad de quienes transitan y garantizar la circulación de los vehículos afectados a los operativos de emergencia.

Se recuerda que es obligatorio portar y utilizar cadenas en los sectores donde las condiciones así lo requieran, lo cual rige para casi todas las rutas de la provincia.

Se solicita a la población evitar circular si no es estrictamente necesario y consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje. Por último se recuerda que las condiciones meteorológicas están siendo monitoreadas por las autoridades y que las rutas se irán despejando a medida que pase la alerta.