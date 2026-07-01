La combinación de hielo, nieve, bajas temperaturas y un siniestro vial volvió a complicar la circulación en distintos puntos de la red nacional de Neuquén. Mientras Vialidad Nacional mantiene un operativo sobre la Ruta Nacional 40 para mejorar la transitabilidad, un camión de gran porte quedó atravesado sobre la Ruta Nacional 237, a la altura de Villa Llanquín, lo que obligó a implementar tránsito asistido y reducir la calzada.

Ante este escenario, el organismo nacional emitió un comunicado en el que solicitó transitar con extrema precaución por las rutas nacionales de la provincia y recomendó evitar la circulación salvo casos de necesidad y urgencia, debido a las alertas meteorológicas por fuertes vientos, bajas temperaturas y la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Un camión volcó y redujo la circulación en Villa Llanquín

El incidente ocurrió este miércoles alrededor de las 10 en el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 237, donde un camión que transportaba fardos de pasto volcó por causas que todavía no fueron determinadas.

Como consecuencia, el vehículo quedó ocupando parte de la calzada y fue necesario montar un operativo para asistir el tránsito mientras avanzan las tareas para retirarlo. Debido al tamaño del camión, el procedimiento demandará varias horas.

Desde Vialidad Nacional informaron que la circulación permanece reducida y con tránsito asistido, por lo que pidieron respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

La Ruta 40 sigue con sectores cubiertos de hielo

Al mismo tiempo, Vialidad Nacional continúa desarrollando tareas sobre la Ruta Nacional 40, donde las bajas temperaturas siguen dificultando la recuperación de la calzada.

El responsable regional del organismo, Federico Puerta, informó que el sector sur ya quedó completamente despejado, aunque explicó que el trabajo se concentra ahora en el tramo Auquinco-Papatí, correspondiente al sector norte.

Según detalló, las temperaturas llegaron a 12 grados bajo cero, lo que favoreció la formación de extensas planchas de hielo blanco que no pueden retirarse únicamente con los equipos barrenieves.

Por ese motivo, el operativo cambió de estrategia. Primero aplicarán solución salina para saturar el hielo y luego utilizarán una motoniveladora para mejorar las condiciones de circulación.

El punto más comprometido se encuentra desde la mitad de las curvas hasta la bajada hacia la intersección con la Ruta Provincial 7, donde todavía persisten importantes sectores con hielo sobre la calzada.

El pedido de Vialidad para quienes deban viajar

Mientras continúan las tareas en distintos frentes, Vialidad Nacional reiteró que la Ruta Nacional 40 permanece transitable con extrema precaución y recordó que es recomendable portar y utilizar cadenas cuando las condiciones del camino lo requieran.

Además, el organismo insistió en que los conductores consulten el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje y respeten las indicaciones del personal que trabaja sobre la red vial, especialmente durante esta jornada marcada por las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas.