Eduardo Madueño presentó este martes por la mañana su renuncia indeclinable al cargo de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Junín de los Andes. El funcionario, que es hermano del intendente municipal, ocupaba uno de los puestos clave del gabinete local y su alejamiento genera expectativa sobre quién será su reemplazo.

Según trascendió, la decisión se venía conversando desde el fin de semana pasado, aunque recién se formalizó este martes con la presentación de la nota de renuncia, que ya fue ingresada al Concejo Deliberante para su conocimiento institucional. Madueño justificó su renuncia invocando motivos estrictamente personales, sin brindar mayores detalles al público.

A pesar de su alejamiento del cargo, el ex secretario no se desvincula por completo del Estado municipal. Continuará desempeñándose como trabajador de planta de la municipalidad y manejará temporalmente los temas desde la Secretaría Privada del intendente, asegurando la continuidad de los asuntos administrativos durante el período de transición.

Un persona de confianza para el intendente

Madueño manifestó a los medios locales: “Voy a seguir estando al lado del intendente, que aparte es mi hermano. Soy la persona de confianza y los temas momentáneamente los voy a seguir manejando yo, pero esta vez desde la Secretaría Privada del intendente”. Además, aseguró que trabajará en conjunto con los demás funcionarios hasta que se designe un nuevo Secretario de Gobierno.

La principal incógnita que deja esta renuncia es quién ocupará la vacante en la Secretaría de Gobierno. Desde el entorno del intendente indicaron que el tema está siendo analizado, aunque por el momento no se confirmó ningún nombre para cubrir el cargo. La decisión final se espera en los próximos días, manteniendo la atención de la comunidad sobre la continuidad de la gestión municipal.