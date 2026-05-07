“Neuquén tiene un potencial enorme para el turismo religioso”, aseguró Sciacchitano desde Junín de los Andes

En el marco del 19° Encuentro Argentino de Turismo Religioso y el 2° Salón Mercosur de Turismo Religioso, que se desarrolla desde este jueves en Junín de los Andes, el subsecretario de Turismo de la Provincia del Neuquén, Sergio Sciacchitano, destacó el potencial de la provincia para consolidarse como uno de los principales destinos de turismo religioso del país.

El funcionario provincial dialogó con AM550 desde la localidad cordillerana y celebró que el evento se realice en territorio neuquino, luego de haber sido postulado el año pasado en San Luis junto a provincias con fuerte tradición en este segmento, como Córdoba y Santa Fe.

“Estamos muy contentos de poder estar acá en Junín de los Andes llevando adelante este encuentro. Que hoy se esté desarrollando en la provincia de Neuquén y justamente en Junín nos llena de orgullo”, expresó Sciacchitano.

El subsecretario remarcó que la provincia cuenta con un fuerte componente espiritual y cultural, vinculado no sólo a la fe cristiana sino también a la interculturalidad y a la identidad de los pueblos de la región. “Creemos que tenemos un lugar increíble como es Junín, vinculado directamente con la fe, pero también con la interculturalidad que demuestra toda la provincia”, sostuvo.

Un segmento turístico en crecimiento

Sciacchitano subrayó que el turismo religioso mueve más de 300 millones de personas al año en el mundo, a través de peregrinaciones, celebraciones y circuitos vinculados a la espiritualidad. “Creemos que es importante que la provincia tenga su propio segmento turístico religioso y pueda posicionarse en el escenario nacional y regional”, indicó.

En ese contexto, anunció la presentación oficial del “Camino de la Fe”, una ruta turística que unirá distintos puntos emblemáticos de Neuquén.

“Vamos a presentar la Ruta del Camino de la Fe, un producto turístico que une la provincia de norte a sur, desde Ailinco hasta Villa La Angostura. Son más de 800 kilómetros y 80 hitos y monumentos religiosos”, detalló.

La fe como eje integrador de la provincia

Durante la entrevista también destacó el desarrollo de otros puntos emblemáticos del circuito religioso neuquino, como el monumento al Sagrado Corazón en Huinganco, las celebraciones de San Sebastián en Las Ovejas y diversos monumentos religiosos en Cutral Co.

Sciacchitano recordó que cada enero más de 20 mil personas llegan al norte neuquino para participar de las celebraciones de San Sebastián.

“Tenemos una provincia con muchísimo potencial para desarrollar un producto turístico de relevancia y jerarquía”, afirmó.

Junín de los Andes, referencia patagónica

En el evento también participarán especialistas y referentes del sector turístico religioso, quienes coincidieron en señalar a Junín de los Andes como uno de los principales destinos de turismo espiritual de la Patagonia.

Uno de los expositores destacó el crecimiento sostenido de la localidad durante los últimos 15 años, impulsado por el desarrollo del Parque Escultórico Vía Christi y por la figura de Ceferino Namuncurá.

“El Vía Christi ya es un referente mundial por su integración cultural y religiosa. Junín logró consolidar servicios turísticos y hoy tiene movimiento propio, con visitantes que deciden pernoctar en la ciudad”, señalaron.

Cuatro días de actividades y promoción turística

El encuentro reúne a especialistas, autoridades, referentes religiosos y representantes turísticos de distintos puntos del país y del Mercosur.

El cronograma incluye conferencias, capacitaciones, visitas guiadas y presentaciones vinculadas al desarrollo del turismo religioso, entre ellas: Camino de la Fe Neuquino, Ruta Binacional de la Fe, Legado de Ceferino Namuncurá, Turismo religioso y tecnología, Gestión de cementerios patrimoniales, Caminos de Santiago de Compostela y Cura Brochero y talleres para jóvenes sobre patrimonio y turismo religioso

Además, el sábado se realizarán recorridos por sitios emblemáticos como la Comunidad San Ignacio, el Santuario Ceferino Namuncurá, el Cerro de la Cruz y el Lago Huechulafquen.

El evento también cuenta con un espacio de networking para localidades que integran la Ruta de la Fe neuquina y un sector comercial con emprendedores regionales nucleados en “Junín Produce Sustentable”.