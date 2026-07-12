El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, de San Martín de los Andes, comenzó a recuperar este domingo por la tarde su operatoria habitual luego de varias horas de complicaciones provocadas por la intensa niebla, que obligó a desviar vuelos hacia la ciudad de Neuquén.

Durante gran parte de la jornada, las condiciones meteorológicas redujeron la visibilidad por debajo de los mínimos de seguridad establecidos por la normativa aeronáutica, lo que impidió que las aeronaves pudieran aterrizar en Chapelco.

Entre los servicios afectados estuvieron un vuelo de JetSMART y otro de Aerolíneas Argentinas, que tras realizar intentos de aproximación debieron continuar viaje hasta el aeropuerto de Neuquén, donde finalmente completaron su arribo.

La situación también generó demoras e incertidumbre entre los pasajeros que aguardaban en la terminal aérea, mientras las aerolíneas reorganizaban la operación en función de las condiciones climáticas.

Con la mejora del tiempo registrada durante la tarde, los vuelos programados para arribar alrededor de las 15 lograron aterrizar sin inconvenientes en Chapelco, lo que permitió iniciar una paulatina normalización de la actividad aérea.

De todos modos, las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de las aerolíneas, ya que las condiciones meteorológicas en la cordillera pueden modificarse rápidamente y generar cambios de último momento en la programación de los vuelos.