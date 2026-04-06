Las estafas están a la orden del día y como ya ha ocurrido en casos denunciados, una de las modalidades que vuelve a surgir es la de falsos turnos de vacunación.

Desde el Hospital Heller de Neuquén, informaron a la comunidad que no se realizan llamadas para solicitar datos personales relacionados con la vacunación, ni notificaciones personales para entregar vacunas antigripales.

El aviso surge ya que en estos días se reportaron nuevos intentos de engaño. La modalidad utilizada por los estafadores consiste en comunicarse por WhatsApp o llamadas telefónicas, haciendo creer que están tomando contacto desde el Heller, con un logo apócrifo.

Desde el Hospital solicitan que no atiendan llamadas de WhatsApp o llamado de números privados o desconocidos. Son llamados o mensajes falsos que intentan concretar algún tipo de estafa virtual o hackeo, por lo que no se deben dar códigos ni información personal.

En caso de recibir alguno de estos mensajes o llamadas, se recomienda bloquear directamente el número sin abrir ningún enlace o archivo desconocido.