La agencia de viajes Traveling Turismo enfrenta una denuncia penal tras haber dejado a más de 260 pasajeros sin poder viajar y desaparecer repentinamente, bloqueando todos los canales de reclamo. La empresa cerró su oficina y eliminó sus perfiles en redes sociales, mientras la Justicia investiga el caso bajo el legajo 14.508/2026 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La causa supera un simple incumplimiento comercial, ya que los afectados señalan que la empresa operaba con un legajo habilitante (18.716) y contaba con antecedentes de viajes realizados con normalidad. Sin embargo, en las últimas semanas, la atención se cortó abruptamente: teléfonos sin respuesta, bloqueo en WhatsApp, eliminación de comentarios en Facebook y cierre de perfiles en Instagram y TikTok generaron alarma entre los clientes.

El nombre que aparece reiteradamente en las denuncias es el de Diego Navarro, acusado por los pasajeros como dueño o responsable de la firma. Una de las afectadas relató que ex empleados les advirtieron que "Traveling había cerrado y su dueño, Diego Navarro, se había fugado". Por consejo legal, muchos damnificados prefieren mantener silencio mientras avanza la investigación.

El impacto económico es significativo. Una pasajera que contrató sus viajes en 2024 y 2025 para destinos como Brasil y Punta Cana contó que la empresa mostraba contratos firmados y legajo visible, sin indicios de irregularidades. Sin embargo, a pocos días de partir, las respuestas cesaron y se enteraron de que grupos de pasajeros, como uno de 88 personas en Brasil, quedaron varados sin solución.

Otro caso describe a una familia que tenía previsto viajar con un grupo de 12 personas a Florianópolis, pero se enteraron del colapso justo mientras preparaban sus valijas. Este patrón se repite en múltiples testimonios: viajes internacionales pagos con salidas próximas y la total falta de contacto con la agencia.

El escalofriante monto supuesto de la estafa

El monto estimado de las presuntas estafas supera los US$ 700 mil, aunque esta cifra es preliminar y no oficial. El caso se perfila como una maniobra de gran escala que afecta a cientos de pasajeros y genera pérdidas millonarias.

La desaparición digital de la empresa fue progresiva: primero dejaron de contestar algunos números, luego bloquearon mensajes, borraron comentarios negativos y finalmente cerraron sus perfiles en redes sociales. Esta conducta aceleró la alarma y facilitó que los afectados se organizaran a través de grupos de WhatsApp y redes sociales para denunciar la situación.

Además, ex empleados habrían descubierto la situación al llegar a la oficina ubicada en el microcentro y encontrarla cerrada o prácticamente vacía, lo que confirma un cierre abrupto sin aviso o reestructuración ordenada.

En el plano institucional, Traveling Turismo no tiene actualizado su perfil en el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV) de Faevyt, aunque su legajo data de antes de la creación de este organismo. Defensa del Consumidor de Gualeguaychú recibió una denuncia formal de una pasajera y aún espera respuesta de la empresa, que no ha contestado requerimientos oficiales ni de medios.